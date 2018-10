Le Nobel de physique attribué à un Américain, un Français et une Canadienne pour leurs travaux sur le laser

Le Nobel de physique a récompensé mardi l’Américain Arthur Ashkin, le Français Gérard Mourou et la Canadienne Donna Strickland.

Le prix Nobel de physique 2018 a été attribué mardi 2 octobre pour une moitié à l’Américain Arthur Ashkin et pour l’autre moitié au Français Gérard Mourou et à la Canadienne Donna Strickland pour leurs travaux sur les lasers et l’optique, a annoncé l’Académie royale des sciences de Suède.

Arthur Ashkin est récompensé “pour ses pinces optiques et leur application aux systèmes biologiques” – les pinces optiques servant à piéger des objets de petite dimension comme des molécules à l’aide d’un faisceau laser.

Gérard Mourou et Donna Strickland reçoivent conjointement l’autre moitié du Nobel de physique “pour leur méthode de génération d’impulsions optiques”.

La technique d’amplification des lasers Chirped Pulse Amplification (CPA) mise au point il y a un peu plus de 30 ans par Gérard Mourou et Donna Strickland, qui était son étudiante, a permis de créer des impulsions ultracourtes de quelques dizaines de femto-secondes et de très haute puissance, précise l’Ecole polytechnique, dont le lauréat français est diplômé.

Adaptée au médical, la technique CPA a permis des avancées nouvelles dans le domaine de la chirurgie réfractive de l’œil et de la cataracte. “Les inventions qui sont honorées cette année ont révolutionné la physique des lasers”, ajoute l’Académie royale des sciences. (France 24 Avec AFP et Reuters)