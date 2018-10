Le Nobel de chimie décerné à deux Américains et un Britannique pour leurs travaux sur les enzymes et les anticorps

Le Prix Nobel a récompensé mercredi trois chercheurs américains et britannique pour leurs recherches sur les enzymes et les anticorps. les trois lauréats ont ouvert la voie à la production de nouveaux matériaux, et à des biothérapies innovantes.

Le prix Nobel 2018 de chimie a été attribué mercredi 3 octobre 2018 à trois chercheurs, deux américains et un britanniques. L’Académie suédoise royale des sciences a récompensé l’Américaine Frances H. Arnold (62 ans) et son compatriote George P. Smith (67 ans) ainsi que le Britannique Gregory P. Winter (67 ans), pour leurs recherches sur la production d’enzymes et les anticorps.

The Nobel Prize

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Chemistry 2018 with one half to Frances H. Arnold and the other half jointly to George P. Smith and Sir Gregory P. Winter.

Les lauréats se sont inspirés des principes de l’évolution darwinienne pour modifier les propriétés des protéines à des fins thérapeutiques ou industrielles.

Les trois lauréats du prix de chimie 2018 ont “dompté les principes de l’évolution”, ouvrant la voie à la production de nouveaux matériaux ou de biocarburants plus propres, et à des thérapies innovantes”, a déclaré l’Académie dans un communiqué.

Le Nobel de chimie était le troisième prix décerné au cours de l’édition 2018. Lundi 1er octobre, le Nobel de médecine est allé à l’Américain James P. Allison et au Japonais Tasuku Honjo pour leurs découvertes ayant permis de faire avancer la connaissance dans le traitement du cancer.

Frances H. Arnold est la cinquième femme à recevoir le prix Nobel de chimie depuis sa création en 1901. Avant elle, seules Marie Curie (1911), Irène Joliot-Curie (1935), Dorothy Crowfoot Hodgkin (1964) et Ada Yonath (2009) ont été distinguées dans cette discipline.

Mardi 2 octobre, le Nobel de physique a été attribué pour une moitié à l’Américain Arthur Ashkin et pour l’autre moitié au Français Gérard Mourou et à la Canadienne Donna Strickland pour leurs travaux sur les lasers et l’optique.

Concernant le prix de littérature, pour la première fois depuis 1949, son annonce a été reportée d’un an par l’Académie suédoise, enferrée dans des divisions internes et le retrait de plusieurs membres l’empêchant de fonctionner normalement.

Le lauréat du prix Nobel de la paix sera dévoilé par Comité Nobel norvégien vendredi à Oslo, avant le prix d’économie qui conclura cette saison lundi. (France24 Avec AFP)