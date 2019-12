Le Ndiguel du Khalife en bandoulière :   Madické Niang s’offre une sortie honorable de la scène politique

Il aura fallu une défaite humiliante à l’élection présidentielle et une autre appréciation de ses relations avec le Pape du Sopi pour que Madické Niang accepte qu’il n’est pas bien outillé pour le fauteuil présidentiel. Avec le Ndiguel du marabout de Touba lui indiquant de se mettre au service de Serigne Touba, le talibé s’offre une porte de sortie honorable.

Dix mois après sa candidature à l’élection présidentielle, l’ex candidat à l’élection présidentielle de février dernier ravale ses ambitions de briguer encore le suffrage des Sénégalais. Sur Ndiguel du Khalife des mourides, et après en avoir averti Maître Abdoulaye Wade avec qui les relations s’étaient détériorées suite aux ambitions affichées par son ancien ministre des Affaires étrangères, le dernier classé des candidats à la présidentielle ne se fait plus d’illusions. C’est en talibé convaincu et respectueux du Ndiguel et aussi en fin stratège, qu’il prend au rebond cette invite du marabout pour ranger sa folle ambition politique.

Pourtant, comme s’il n’avait pas pris l’aval du marabout avant de se lancer, c’est avec une détermination sans faille qu’il avait rompu les amarres avec la direction du Pds pour se lancer dans l’aventure. Cette option politique, alors que le Pds était forclos du fait de l’impossibilité de Karim Wade de revenir au pays, lui avait valu des remontrances et Madické Niang a été dépeint tout le long de la campagne comme un pion du président Sall engagé pour brouiller les pistes et disperser les voix de l’opposition. Jusqu’au bout du suspens, l’ancien avocat de Maître Wade jouera sa chance, emportant d’ailleurs le sobriquet du candidat dont la campagne a été la plus attractive et populaire. Le résultat des urnes ne lui offrira aucune surprise. Classé en queue de peloton avec des scores insignifiants, le célèbre avocat qui avait plagié symboliquement les couleurs de son ancienne formation politique n’avait pu bénéficier de l’électorat du Pds. D’ailleurs, l’avocat s’est éclipsé un moment de la scène politique avant de se remettre en évidence, au détour de ses retrouvailles avec Maitre Wade, voulues et orchestrées par le Khalife des mourides.

Invité par le Khalife Général des Mourides le 27 novembre 2019 à se muer en homme du peuple au détriment de son statut de chef de parti, et surtout au profit de sa nature de disciple mouride, Madické Niang a pris ce Ndiguel au rebond pour sa vie politique.

Annoncé dans la cité religieuse pour une rencontre avec le Patriarche de Darou Miname et pour une ultime déclaration politique allant dans le sens de dire ses futurs chantiers, Me Madické Niang a déjà évoqué, avec ses proches, sa décision de tourner une page de sa vie. (Kritik)