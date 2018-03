Le Mouvement des Apéristes authentiques (MAA) sert un cours magistral de Science politique à l’opposition

Ferloo.com – Au sortir de la réunion tenue le samedi 17 mars 2018, le comité exécutif du Mouvement des Apéristes Authentiques (MAA) « déplore et condamne le comportement anti-républicain de l’opposition sénégalaise ».

Cette opposition composée d’un ancien Président de la République, Président du Sénat, Président de l’Assemblée nationale, d’anciens Premiers ministres. Ministres d’état, Ministres d’Etat, Ministres, Députés, Directeurs. Diplomates. Pca, etc, regroupée au sein de l’Initiative pour des élections démocratiques (IED) viole la loi en bafouant l’arrêté Ousmane Ngom, le vendredi 09 mars 2018.

« Cette violation de la loi, estime le MAA, a porté préjudice à la population sénégalaise, occasionnant ainsi des manques à gagner comme la fermeture des Banques, des Magasins, des Galeries commerciales pour les Touristes, l’inactivité des marchands ambulants, l’inaccessibilité des malades pour se rendre aux hôpitaux »…

« Par ailleurs, ajoutes Apéristes authentiques, une opposition responsable ne se cache dans un établissement scolaire, en cherchant une bavure policière comme ce fut le cas de l’école Mame Yacine Diagne ».

A les en croire : « le 09 février 2018, la marche de l’opposition avait été autorisée et la mobilisation constatée a démontré qu’elle est en perte de vitesse et anticipe sur sa défaite face à un candidat qui a un bilan reluisant en si peu de temps ».

Le MAA recadre l’opposition sur des faits en lui rappelant « qu’en mars 2009, lors des élections locales, M. Cheikh Tidiane Sy, Ministre de l’Intérieur avec la coalition SOPI, avaient perdu plusieurs communes, grandes villes, et régions.

En 2012, lors de l’élection présidentielle, M. Ousmane Ngom était Ministre d’Etat chargé de l’Intérieur, superviseur du processus électoral et de l’Administration territoriale, mais malgré tout cela, Abdoulaye Wade avait perdu le combat électoral ».

Et d’ajouter qu’en juillet 2014, « M. Abdoulaye Daouda Diallo était Ministre de l’Intérieur, cependant, la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) avait perdu des communes, des villes, et même des départements ».

Idem, en juillet 2017, lors des Législatives, la coalition Benno Bokk Yakaar avait perdu les départements de Mbacké, Kédougou et Saraya, mais aussi l’Europe du sud (Italie, Espagne, Portugal).

Et de cogner : « cette opposition anti-républicaine cite toujours en référence certaines démocraties occidentales, tout en ignorant qu’en France M. Giscard d’Estaing avait perdu l’élection présidentielle de 198, avec son ministre de l’Intérieur, Christian Bonnet devant François Mitterrand ».

« En 1986, indiquent les Apéristes authentiques, le Parti socialiste sous Mitterrand avait perdu les Législatives avec le Ministre de l’Intérieur Pierre Joxe, ainsi qu’en 1993 avec le Ministre de l’Intérieur Paul Quilles. En 1988, M. Jacques Chirac avec son Ministre de l’Intérieur Charles Pasqua avaient perdu l’élection présidentielle. En 1997, Jacques Chirac avec son Ministre de l’Intérieur Jean Louis Debré avaient perdu les Législatives et qu’en 2002, le 1er Ministre Lionel Jospin aussi, candidat du Parti socialiste, avait perdu la Présidentielle avec son Ministre de l’Intérieur Daniel Vaillant, face à Jacques Chirac. En 2012, le Président Nicolas Sarkozy, avec son Ministre de l’Intérieur Claude Guéant avaient perdu l’élection présidentielle devant François Hollande.

En Mars 2018, le Parti démocratique italien de Matteo Renzi avait perdu les élections législatives avec son Ministre de l’Intérieur Marco Minniti, etc. »

Comme s’ils administraient un cours magistral de Science politique à l’opposition, les Apéristes authentiques, lancent : « Sachez Messieurs de l’opposition, qu’aucun Ministre de l’Intérieur au monde, ne peut faire gagner des élections ».

A l’opposition voulant plaider sa cause auprès de l’Ambassadeur des États Unis au Sénégal, le 21 mars 2018, le MAA rappelle qu’elle « oublie que le plus grand contentieux électoral du siècle a eu lieu du 07 novembre au 13 décembre 2000, entre Georges W. Bush et Al Gore, dont la Cour suprême fédérale avait finalement tranché, en annulant le recomptage des voix et déclaré Georges W. Bush, vainqueur et 43ème Président ».

A cet effet, le Mouvement des Apéristes Authentiques (MAA) « renouvelle sa confiance à l’endroit de l’Administration sénégalaise, aux services compétents en matière eléctorale, et demande que l’arrêté Ousmane Ngom soit appliqué dans toute sa rigueur, pour la protection des citoyens et de leurs biens au nom de la continuité de l’Etat ».