Le MNAR sur la sortie des “Niassène et des Ndiéguène” : “Le Pr Iba Der Thiam et son équipe ont manqué d’approche et de méthodologie”

Le Mouvement national des Arabisants républicains (MNAR) s’est prononcé sur le courroux des Niassènes et de la famille de Ndiguène de Thiès après la publication de cinq premiers tomes de l’Histoire générale du Sénégal. Les responsables de ce mouvement affilié à l’Alliance pour la République (Apr, au pouvoir) ont décelé le manquement de l’équipe du Pr Iba Der Thiam et se disent confiants que des correctifs vont être apportés pour apaiser la colère de ces familles maraboutiques.

“Scientifiquement, il est difficile d’écrire l’histoire générale du Sénégal. Du fait que nous avons une tradition orale détenue en général par les griots. Or, ces derniers qui accompagnaient les rois et les marabouts et les grandes figures, disaient raconter tout ce qui est bien et taire tout ce qu’il ne l’est pas”, rappelle l’ancien ministre des Affaires religieuses sous le régime d’Abdoulaye Wade, Mamadou Bamba Ndiaye. Une manière pour ce mouvement de reconnaitre toutes les peines que le Pr Iba Der Thiam et son équipe d’historiens avaient pour la rédaction de l’Histoire générale du Sénégal avec zéro contestation. Pour les responsables de MNAR, par la voix de Mamadou Bamba Ndiaye, il y a un problème d’approche et de méthodologie que le Pr Iba Der Thiam et son équipe n’ont pas forcément appliqué. « Si on doit écrire sur l’histoire générale du Sénégal, on devait créer des comités pluridisciplinaires pour recueillir toutes les informations. Après rédaction de toutes les versions, organiser des séances de restitutions au niveau des familles religieuses qui, à leur tour, vont donner leur version. C’est une fois que ce travail est fait qu’on va publier toutes les versions. En ce moment, il revient au lecture de se faire une idée sur tel ou tel pan de notre histoire”, ont-ils indiqué. Toutefois, ils se disent persuadés qu’il y aura une entente entre le Pr Iba Der et les Niassènes et Ndiguènes car des correctifs seront apportés…