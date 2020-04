Le Ministère des Pêches et de l’Economie maritime répond au GAIPES

Le Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime a découvert ce vendredi 17 avril 2020, par voie de presse, avec beaucoup de regrets, la lettre ouverte de Monsieur Saer SECK, Président du Groupement des Armateurs et Industriels de la Pêche (GAIPES). Le Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime tient à apporter des éléments d’information, de clarification et de réponse, aux allégations sur les procédures consultatives d’attribution des licences de pêche et de sénégalisation des navires.

Pour rappel, l’exercice de la pêche par les navires battant pavillon sénégalais y compris, ceux des membres du GAIPES est assujettie à la délivrance d’une licence de pêche par le Ministre chargé de la pêche, conformément aux dispositions pertinentes de la loi n° 2015-18 du 13 juillet 2015 portant Code de la pêche maritime. A cet effet, il est créé par voie réglementaire, la Commission consultative d’Attribution des Licences de Pêche (CCALP) en application des articles 11 et 13 du Décret n°2016-1804 portant application de la loi n° 2015-18 du 13 juillet 2015 portant Code de la pêche maritime. Pour remplir ces missions telles qu’indiquées à l’article 13, la Commission est régulièrement convoquée par Son Président, le Directeur des Pêches Maritimes.

Au demeurant, le Ministère rappelle que la même procédure est appliquée à l’ensemble de la flotte de pêche sénégalaise y compris, les navires des membres du GAIPES, pour obtenir le pavillon sénégalais et conséquemment, des licences de pêche qui leur permettent d’exercer leurs activités de pêche au Sénégal et d’exportation.

Aussi, se référer à un refus de surseoir à la tenue à distance de la commission consultative, dans le contexte sanitaire actuel, relève de la démagogie. Pour rappel, Monsieur Saer SECK a été reçu, à sa demande, par le Ministre, juste après sa nomination ainsi qu’en audience élargie aux membres du GAIPES, le 27 décembre 2019.

La surprise est d’autant plus grande, que le département a reçu une demande de report de la réunion de la commission consultative d’attribution des licences, le jeudi 16 avril 2020, à la veille de la publication de la lettre ouverte adressée au Ministre des Pêches et de l’Economie Maritime.

Par ailleurs, le Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime apporte, les clarifications aux différents points évoqués sur le fonds.

La convocation de la commission consultative d’attribution des licences de pêche (CCLP) par consultation à domicile procède du respect des mesures de contingentement édictées. Il est à rappeler que les demandes soumises à l’avis consultatif de la commission ont été transmises à l’autorité depuis juillet 2019 et concernent douze (12) dossiers pour un total de 53 navires dont certains appartiennent à des membres du GAIPES.

A cette étape de la procédure commune, rien ne permet de prédire l’avis technique et consultatif de la commission sur les demandes de promesse de licence dont les requérants, sont des entreprises de droit sénégalais, contrairement à la stigmatisation entretenue à dessein par Monsieur Saer SECK. Par conséquent, aucune licence les concernant n’a été attribuée. A titre illustratif, la commission n’a émis un avis favorable que sur 53,8% et 47,8% en 2018 et 2019 des demandes reçues.

Le Ministère se réjouit de la préoccupation soit disant au passage du GAIPES sur l’état de la ressource halieutique notamment, pour les espèces démersales côtières, objet d’un gel de toutes nouvelles licences depuis 14 ans et rigoureusement respecté par les services techniques du département. Depuis lors, aucune nouvelle licence n’est attribuée pour cette pêcherie. Les membres du GAIPES ne seraient-ils alors préoccupés que par le maintien du monopole de fait qu’ils exercent sur cette pêcherie, ressource qui constitue un patrimoine national, accessible à tout opérateur économique, légalement constitué dans les conditions définies par la loi en vigueur ?

Relativement aux ressources pélagiques dont les sardinelles et les chinchards, stratégiques pour le marché national, les services techniques du ministère prêtent une attention particulière aux conditions d’accès à cette ressource. La même préoccupation est valable pour la pêcherie merlutière, exploitée en grande partie par les membres du GAIPES.

Des lors, les prétendues préoccupations de votre organisation sur l’état de la ressource ne corroborent pas les souhaits portés par le GAIPES à modifier les zones de pêche telles que définies par le code de la pêche en vigueur.

Le Ministère des pêches travaille de façon étroite avec le centre de recherches océanographiques de Dakar-Thiaroye sur des questions plus étendues que la détermination des volumes admissibles de capture pour chaque pêcherie, sur le repos biologique, remis sans cesse en cause par les organisations professionnelles dont, le GAIPES en particulier.

Concernant les licences que M. SECK qualifient d'”hors la loi”, il est à rappeler qu’il s’est agi d’une erreur technique relative à une option de licence qui a été identifiée et corrigée en 2019, à la suite d’une recommandation du comité technique conjoint.

Pour rappel, la sénégalisation des navires est encadrée par la loi 2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la Marine marchande en ses articles 90, 91 respectivement pour les navires de pêche et autres navires (commerce, plaisance, servitude) et au décret n°2004-283 du 05 mars 2004 portant application du Code de la marine marchande.

D’emblée, il convient de préciser qu’aucune durée légale n’est fixée pour l’instruction et le traitement des dossiers de sénégalisation de navires. La seule exigence requise consiste à satisfaire aux conditions des articles précités du Code de la Marine marchande.

A cet effet, les conditions requises pour les navires de pêche sont les suivantes :

appartenir pour moitié, au moins, à des nationaux ou ressortissants d’un des pays membres de la CEDEAO ;

appartenir pour le tout à une société ayant son siège social au Sénégal et dont le contrôle, au sens du droit commun des sociétés, est assuré par des nationaux ou ressortissants d’un des pays membres de la CEDEAO ;

satisfaire aux formalités d’individualisation du navire.

Quant aux formalités administratives, les justificatifs et les pièces à fournir sont précisés par les articles 64, 65 et 66 du décret n°2004-283 du 05 mars 2004 portant application du Code de la marine marchande.

Concernant les statuts de la société, ils sont constitués par un document établi par acte notarié. S’agissant du Capital versé par les sociétaires, il répond aux normes édictées par les Actes uniformes de l’OHADA sur la constitution des sociétés. Le Capital de la société ne peut en rien présumer sur ses activités. La seule exigence sur le capital est sous-tendue par la forme de la société.

Par ailleurs, il convient de souligner que l’instruction d’une demande de sénégalisation est subordonnée à la présentation d’une autorisation d’exercice de l’activité sous laquelle le navire sera exploité sous la forme d’une promesse de licence. A ce jour, tous les navires sénégalisés, à titre provisoire ou définitif sont détenteurs d’une promesse de licence délivrée par l’Autorité habilitée.

La mise à la consommation en douane et l’enregistrement du contrat de vente sont des conditions essentielles pour l’obtention de l’acte de nationalité définitif.

Parallèlement à l’instruction du dossier, une visite de conformité est effectuée par la Commission centrale de sécurité et a pour objectif de vérifier la conformité du navire par rapport à la réglementation sénégalaise et internationale avant son entrée dans le pavillon sénégalais. Ce contrôle peut se faire soit à l’étranger ou sur le territoire national selon le choix de l’armateur.

Le navire dont le rapport de visite conclut sa conformité aux normes requises peut se voir accorder une autorisation de sénégalisation par le Ministre, préalable à l’immatriculation et à la délivrance de l’acte de nationalité provisoire, pour une période de six (06) mois renouvelable une seule fois.

Concernant la nationalité de l’équipage des navires sénégalais, l’article 301 du Code de la Marine marchande dispose que « les membres d’équipage d’un navire sénégalais doivent être de nationalité sénégalaise. Des dérogations spéciales et provisoires peuvent être accordées par l’Autorité maritime lorsqu’il est impossible de recruter sur place des marins qualifiés. Il en sera de même, dans un port étranger, lorsque l’urgence exige le remplacement d’un marin ». Ces dérogations sont limitées dans le temps, pour une durée de six (06) mois, renouvelable.

Cette dérogation peut être étendue pour des raisons de sécurité de la navigation maritime et/ou liées à la communication à bord ou aux spécificités ou à la technicité de l’activité en mer, à quelques membres de l’équipage subalterne.

Cependant, le statut d’Entreprise franche d’exportation (EFE), dont bénéficient certains armements, fait que des dérogations sont accordées aux marins étrangers pour la plupart des navires sénégalais qui en exprime le besoin dans les conditions fixées par le décret 2011-821 du 16 juin 2011.

Avec leur statut d’Entreprise franche d’exportation (EFE), les unités de traitement et navires de pêche sénégalais bénéficient d’avantages fiscaux et commerciaux spécifiques, de détaxe sur le carburant de pêche, les pièces de rechange et le matériel de pêche.

Le Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime a une clairvoyance de sa mission de service public, et reste équidistant de tout intérêt individuel ou partisan. Ses actions au quotidien sont guidées par les orientations stratégiques définies par son Excellence, Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal. Il agit et interagit avec les différents acteurs de la pêche artisanale et industrielle dans une dynamique constructive, de dialogue permanent, mais également de fermeté.

Par conséquent, les agissements de Monsieur Saer SECK, au nom du GAIPES sont à la limite de la courtoisie et ne sauraient être acceptables dans une République de valeurs et d’élégance.

Le Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime en appelle au sens de la responsabilité et de retenue, pour qu’ensemble nous puissions relever le défi de la gestion durable des pêches au Sénégal.

Fait à Dakar, le 17 Avril 2020

Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime