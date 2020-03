Le Ministre Abdoulaye Diouf Sarr explique l’arrivée du Covid-19 au Sénégal

Face à la presse, le ministre de la Santé et de l’Action Sociale Abdoulaye Diouf Sarr a confirmé l’enregistrement par le Sénégal, ce lundi 02 mars 20020, son premier cas de Coronavirus dénommé Covid19.

Selon le ministre de la Santé, « c’est le vendredi 28 que les services de santé ont été alertés par une structure sanitaire privée d’un cas d’un patient de nationalité française qui est arrivé au Sénégal le 26 février 2020 et qui présente les symptômes du Coronavirus. Aussitôt, les services du ministère de la santé se sont déplacés sur les lieux pour constater. Immédiatement, il a été transporté à l’hôpital de Fann. Des tests ont été faits par les scientifiques de l’institut Pasteur de Dakar et ils se sont avérés positifs. Le patient qui a quitté le territoire Sénégalais, a d’abord séjourné en France, à Nîmes, et à la station de ski, en région d’Auvergne-Rhônes-Alpes, dans la période du 13 au 25 février 2020. C’est par la suite que le Français est rentré au Sénégal à la date du mercredi 26 février 2020 à bord du vol Air Sénégal. Son épouse et ses deux enfants sont mis en quarantaine pour le moment. L’état actuel du patient ne suscite pas d’inquiétude majeure pour le moment et nous avons alerté l’organisation mondiale de la santé (OMS) comme le veut la procédure. Nous appelons les citoyens à ne pas paniquer mais de mettre en rigueur les dispositifs de prévention pour se protéger. Une cellule de presse est ouverte au ministère de la Santé et de l’Action Sociale pour toute information… »