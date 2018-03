Le message émouvant de Khalifa Sall à ses partisans de France : ” Quelle que soit l’issue du procès, nous continuerons ensemble avec vous…”

Le conseiller politique et porte-parole du maire de Dakar Moussa Taye était samedi à Paris pour participer au grand rassemblement des partisans de Khalifa devant le parvis de l’hôtel de Ville. Cette manifestation qui s’est déroulée en présence de tous les représentants des partis de l’opposition dans la capitale française et des militants venus des provinces s’inscrit dans le cadre de la lutte pour la libération du maire de Dakar.

Après le communiqué très remarqué de CGLU, la rencontre de samedi dernier fait monter d’un cran la pression avant le 30 mars, jour du délibéré.

Lors de la rencontre, Moussa Taye a livré le message du maire envers ses partisans de la diaspora dont voici l’intégralité :

« A nos amis, parents, camarades et sympathisants de la diaspora en général et de France en particulier, je voudrai dire un grand MERCI. J’ai pu mesurer pendant ces douze mois tout l’engagement et toute la détermination dont vous avez fait montre pour la défense des principes de justice, de liberté et de démocratie. Du fond de ma cellule, j’observe et j’entends toutes ces voix qui se battent nuit et jour, bravant tantôt le froid et la neige, tantôt la chaleur estivale pour un Sénégal meilleur. Parce que ce combat que nous portons tous est d’abord un combat pour le Sénégal. Il s’agit d’un combat citoyen qui interpelle tous les Sénégalais. Et c’est justement pour ce Sénégal que nous voulons construire avec toutes les énergies, toutes les compétences ; c’est donc pour cette ambition que nous portons pour notre pays que le régime en place, sans doute le moins inspiré de tous depuis l’indépendance et dont l’une des marques de fabrique est la restriction des libertés individuelles et collectives, m’a privé de liberté.

Mais je voudrai vous rassurer.

Quelle que soit l’issue du procès, nous continuerons ensemble avec vous, avec tous nos compatriotes, le combat pour un Sénégal de paix, de sécurité, et de prospérité. Il n’y a pas de limite à cet objectif. J’y consacre ma vie.

Je vous renouvelle mes sentiments de profonde gratitude et d’infinie reconnaissance.

Encore une fois MERCI. »