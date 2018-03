Le message de Idrissa Seck suite au crash de l’hélicoptère à Missirah

Ferloo.com-Le Président Idrissa SECK et le parti REWMI ont appris avec tristesse le drame survenu ce mercredi 14 mars 2018 à Missirah et dans lequel notre Nation a perdu huit de ses valeureux fils selon le dernier bilan officiel.

Le Président Idrissa SECK et le parti REWMI s’inclinent devant la mémoire des victimes et présentent leurs condoléances les plus attristées aux familles éplorées, à notre vaillante armée nationale et à toute la nation sénégalaise.

Aux disparus, puisse ALLAH faciliter les recherches et qu’ils soient retrouvés sains et saufs.

Tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés, le Président Idrissa SECK et le parti Rewmi invitent l’Etat du Sénégal à prendre toutes les dispositions nécessaires afin que toute la lumière soit faite sur ce drame.

Fait à Dakar le jeudi 15 mars 2018