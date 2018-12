Le mélange huile d’olive et citron est un médicament naturel qui traite plusieurs maladies

Depuis la nuit des temps, les adeptes de la médecine traditionnelle ne jurent que par le citron et l’huile d’olive pour guérir toute une panoplie de maux aussi différents les uns que les autres. Aujourd’hui, ces deux ingrédients continuent toujours à surprendre la communauté scientifique par leurs nombreux bienfaits pour la santé. Découvrez cette recette facile à l’huile d’olive et au citron et améliorez votre santé en l’espace de quelques jours.

Douleurs articulaires, dysfonctionnements hépatiques, maladies cardiovasculaires, problèmes digestifs et détérioration de la peau sont tous des troubles causés par certains facteurs comme le tabagisme, la mauvaise alimentation, la sédentarité, et la liste est encore longue…Malheureusement, les médicaments pharmaceutiques utilisés pour traiter ce type d’affections peuvent faire bien plus de mal que de bien. Pourquoi donc ne pas les prévenir grâce à des remèdes simples, naturels et hautement efficaces ? Voici une recette à base de citron et d’huile d’olive qui améliorera votre état de santé et vous donnera toute l’énergie et le tonus dont vous avez besoin.

Le jus de citron à l’huile d’olive : Une source inépuisable de nutriments

Les bienfaits du citron et de l’huile d’olive ne sont plus à démontrer ! Tous les spécialistes de la santé en parlent et les résultats spectaculaires qu’ils engendrent ont de quoi faire rougir d’envie les industriels de la pharmacie. Mais ce que beaucoup de personnes ne savent probablement pas, c’est que l’efficacité de ces deux ingrédients devient encore plus grande lorsqu’ils sont mélangés. Prêt(e) à améliorer votre santé sans dépenser des sommes astronomiques dans les médicaments aux effets si néfastes pour l’organisme ? Voici comment préparer votre remède naturel à base d’huile d’olive et de citron :

Ingrédients :

– Une cuillère à soupe d’huile d’olive vierge bio.

– Une cuillère à soupe de jus de citron.

Utilisation :

– Mélangez l’huile d’olive et le citron.

– Buvez le mélange le matin à jeun.

Mise en garde : Les femmes enceintes ou allaitantes, les enfants, les personnes âgées, et les personnes qui suivent un traitement médical particulier consommer cette boisson sans demander l’avis d’un médecin. Les personnes qui souffrent d’ulcère d’estomac doivent éviter cette boisson.

Quels sont les bienfaits de ce remède naturel ?

La recette que nous avons partagée avec vous aujourd’hui est tellement riche en nutriments qu’elle permet de lutter contre toute une panoplie de dysfonctionnements. En voici quelques-uns :

– Arthrose et douleurs articulaires :

Grâce à leurs propriétés anti-inflammatoires, le citron et l’huile d’olive peuvent contribuer considérablement à atténuer vos douleurs articulaires, ainsi que les symptômes de l’arthrose. Une solution bien plus efficace que le paracétamol et l’ibuprofène dont les effets néfastes ne sont plus à démontrer.

– Amélioration du fonctionnement de la vésicule biliaire et du foie :

Quand le foie ou la vésicule biliaire ne fonctionnent pas correctement, des symptômes comme la fatigue, l’étourdissement, les maux de tête et les problèmes digestifs peuvent apparaître. Grâce à ses vertus détoxifiantes, ce mélange vous aidera à améliorer le fonctionnement de votre foie tout en vous apportant une bonne dose d’énergie et de vitalité.

– Lutte contre les maladies cardiovasculaires :

Le citron est l’une des plus grandes sources de vitamine C, il permet donc de réguler le flux sanguin et de lutter contre les problèmes de tension artérielle. L’huile d’olive quant à elle, est riche en acides gras qui luttent contre le mauvais cholestérol tout en préservant la santé du cœur.

– Atténuation de la constipation :

Grâce à sa richesse en flavonoïdes qui lui confèrent un excellent pouvoir antioxydant, le citron vous aidera à éliminer les toxines et boostera votre métabolisme. De plus, l’huile d’olive va servir comme une sorte de lubrifiant pour les muqueuses de l’appareil digestif, chose qui va lutter contre la constipation, et améliorera considérablement votre digestion.

– Amélioration de la santé des cheveux, des ongles et de la peau :

Afin d’avoir une chevelure de rêve, appliquez un masque à base d’huile d’olive et de citron et laissez poser pendant une heure avant de le rincer. Mais si vos cheveux sont colorés, il vaut mieux ne pas utiliser ce masque. Si vous souhaitez avoir des ongles forts et brillants, trempez-les dans un mélange de citron et d’huile d’olive et laissez poser pendant dix minutes. Et si vous voulez avoir une peau de bébé, préparez une lotion à base de citron et d’huile d’olive et utilisez-la comme démaquillant. (santeplusmag)