Le MEER National dénonce les tentatives d’installation de cellules dormantes dans l’APR

Citant Sénéque, des responsables du Mouvement des élèves et étudiants républicains (MEER), de l'Alliance Pour la République ont, entamé leur déclaration parvenue à Ferloo, par cette phrase : « Il n'y a point de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va ». Lisez… leur déclaration intégrale.

« Chers camarades,

Depuis quelques temps, des forces tapies dans l’ombre tentent d’installer des cellules dormantes dans l’Alliance Pour la République. Ces forces identifiées pour l’essentiel, sont pourtant dépositaires de la confiance sans cesse renouvelée du Président de l’Alliance Pour la République. L’élégance et l’esprit républicain aimeraient à ce que l’on se concentre sur l’essentiel, à savoir, rester au service exclusif du peuple et accompagner le Président de la République tout au long de ce quinquennat pour lequel ce même peuple sénégalais vient de lui faire encore confiance. Hélas, ces détenteurs d’agendas personnels ont choisi en âme et conscience de créer des partis au sein de notre parti. Le projet est fort sordide et l’évidence parle d’elle-même. Nous sommes nombreux aujourd’hui, à tous les niveaux de militantisme, à être approchés, harcelés voir même contraints à souscrire à ces dynamiques dévastatrices.

A ces porteurs d’ambitions inavouées, personnelles et en totale contradiction avec les principes fédérateurs du parti, nous rappelons quatre évidences :

Nous n’obéissons qu’au Président Macky SALL et n’empruntons que la direction qu’il nous indique de prendre ;

Nous ne reconnaissons aucun leader politique autre que le Président Macky SALL ;

Nous ne donnerons de suite à aucune idée, projet ou invite n’allant pas dans le sens de la consolidation du bilan du septennat du Président Macky SALL largement plébiscité à la dernière présidentielle de février 2019 ;

Notre attitude sera ferme et sans ménagement face à tous les projets personnels.

C’est dans ce cadre que nous interpellons le Président de l’APR sur l’existence de ces réseaux de recrutements internes et de détournements de nos militants en lui demandant de prendre toutes les mesures qui s’imposent face à ces attitudes de sabotage qui tendent à saper l’unité et la cohésion dans nos rangs.

En premier, nous appelons nos camarades militantes et militants de l’Alliance Pour la République à la mobilisation face aux funestes agendas de ces pseudos leaders au destin voué à l’échec.

Nous invitons ensuite les mêmes militantes et militants et les responsables politiques de base à dénoncer et à traquer sans répit ces traitres comploteurs qui n’hésitent point à pactiser avec le diable pour parvenir à leurs fins.

Nous exhortons enfin la jeunesse du parti de tous les départements du Sénégal à rester vigilante et à dénoncer systématiquement et avec véhémence tout agissement constaté de quelque responsable qu’il soit ».