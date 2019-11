Le khalife des tidjanes avertit : “Je ne m’appelle plus Serigne Mbaye Sy…”

Le Khalife général des tidjanes se veut clair. Il ne veut plus qu’on l’appelle Serigne Mbaye Sy Mansour. Lors de la visite du chef de l’État à Tivaouane, il a tenu à faire la précision.

“J’ai opéré un petit changement depuis ce week-end. Je ne m’appelle plus Serigne Mbaye Sy, je m’appelle Serigne Babacar Sy. Samedi dernier, quelqu’un m’a serré la main, me donnant l’appellation “Mbaye Mbassou”. Et je me suis dit qu’il est grand temps que je change cela”, a-t-il expliqué.

“À présent, celui qui m’appelle par “Serigne Mbaye Sy” je ne te répondrai plus”, a averti le successeur d’Al Amine. Il a appelé à l’union des confréries, notamment entre les talibés mourides et tidjanes