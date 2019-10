Le DG Cheikh Tidiane Diop sur Incendie à la Direction de la Comptabilité et du Trésor : “L’argent n’a pas brûlé”

Quelques minutes après l’incendie qui s’est déclaré dans un bureau de la Direction de la Comptabilité et du Trésor public, le Directeur général de ladite institution, Cheikh Tidiane Diop est monté au créneau pour rassurer l’opinion nationale et internationale que « l’argent n’a pas brûlé »

Un incendie ne rassure guère. Surtout, un incendie qui s’est déclaré dans un bureau du Trésor public. Une telle information donne des tournis au commun des Sénégalais. Cela au moment où on parle de tension de trésorerie. C’est le moins que l’on puisse dire. En effet, la nouvelle, via les réseaux sociaux, a fait le tour du Sénégal, pour ne pas dire le tout du monde en quelques minutes.

Mais le Directeur général du Trésor, Cheikh Tidiane Diop est vite monté au créneau pour rassurer l’opinion nationale et internationale que “l’argent n’a pas brûlé » et de préciser que « Ce sont deux bureaux qui sont impactés par la fumée mais qui gardent intact l’ensemble de leur fonctionnalité. Le Trésor a repris ses activités pour le grand public en encaissement des recettes, en paiement des dépenses et en tenue de la comptabilité sur l’ensemble du réseau ».

Pour preuve renseigne-t-il, «rien que pour cette matinée, on a payé pour pas moins de 3 milliards de nos francs”.

Le Directeur général de la Comptabilité et du Trésor, Cheikh Tidiane Diop fait comprendre, dans la foulée que “les paiements du Trésor aujourd’hui, ne sont plus des paiements physiques. Nous sommes dans la digitalisation. Les chèques sont encaissés par scanner, les dépenses sont payées par validation avec la BCEAO. Donc, ce ne sont pas des paiements physiques et des encaissements physiques”.