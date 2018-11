Le Dakar Music Festival annonce sa deuxième édition du 8 au 18 novembre 2018

Pour sa deuxième année, le thème du festival est celui de l’Infini. Un événement qui se vit comme un voyage au travers des cultures d’Afrique par le biais de l’art.

Après une première année encourageante, l’équipe du Dakar Music Festival est heureuse de présenter sa deuxième édition qui se tiendra en 2018 du 8 au 18 novembre.

Le DMF c’est une rencontre artistique et culturelle entre l’Afrique et les musiques actuelles, dix jours d’immersion au cœur de la capitale Sénégalaise et ses alentours. Le festival produit une dizaine d’événements, sur deux week-ends, qui présentent des artistes Africains et internationaux dans le domaine de la musique, la danse, la peinture, la mode et diverses performances artistiques. Le premier week-end de concerts et représentations artistiques met en avant des lieux emblématiques de la ville de Dakar, tels que le Monument de la Renaissance ou la plage des Mamelles. Pour le dernier week-end, le festival s’invite dans les dunes du Lac Rose et installe un camp pour son évènement intitulé Ocean Groove. De nombreuses installations artistiques seront exposées dans ce désert aux milieux de tentes, afin de clore les festivités entre terre et mer.

Plus qu’un festival de musique, le Dakar Music Festival se veut être un acteur du développement du tourisme au Sénégal et un porte-parole des jeunes artistes de la scène musicale. En plus de la programmation du festival, des conférences et des ateliers de discussions seront organisés pendant les dix jours de l’évènement.

Le DMF présente également un volet associatif avec son association Music for Earth et en soutenant des associations locales telles que l’Empire des Enfants (dont les locaux accueillent le lancement du festival) et Autour de l’Enfant … Un gala caritatif sera organisé le 14 Novembre afin de récolter des fonds pour les associations.

Le festival grandit et se développe grâce à de solides partenariats avec l’Agence Sénégalaise de la Promotion Touristique, le Ministère du Tourisme et le Ministère de la Culture. Cette année, le festival compte de nouveaux partenaires comme le British Council pour promouvoir les cultures d’Afrique de l’Ouest ou avec de nombreuses marques implantée en Afrique comme Redbull.