Le Conseil supérieur Khadrya pour l’Afrique « félicite le chef de l’Etat pour les mesures courageuses prises »…

« Au nom de Dieu, le Clément, le tout Miséricordieux, le très Miséricordieux, le trop Miséricordieux », clame fort Cheikh Ousmane Diop, Président de l’Association supranationale de concertation et de réflexion dénommée « Conseil Supérieur Khadriya pour l’Afrique » dont le communiqué relatif à la pandémie du coronavirus ou Covid19 nous est parvenu.

« Faisant suite aux décisions prises le samedi 15 mars 2020 par Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République de suspendre tous les rassemblements publics sur l’étendue du territoire pour lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus, dite COVID-19 qui sévit dans le monde en général et particulièrement au Sénégal, le Conseil Supérieur Khadrya pour l’Afrique par la voix de son Président Cheikh Ousmane DIOP, félicite le chef de l’Etat pour les mesures courageuses prises et remercie Cheikhna Cheikh Ayah, Khalife général des Khadres d’avoir répondu favorablement en prenant la décision historique d’arrêter la tournée du khayma de Cheikhna Cheikh Saad Bouh Ould Cheikhna Cheikh Mouhamed Fadel sur l’étendue du territoire national ».

Le Conseil Supérieur Khadrya pour l’Afrique « demande à toutes les structures régionales, communales et départementales installées dans les 14 régions du Sénégal, de se conformer aux mesures prises par son excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République et aux directives de notre khalife général Cheikhna Cheikh Ayah et de mettre l’accent sur la sensibilisation et les précautions édictées par les autorités sanitaires pour endiguer le virus.

Diop demande aux Ulémas Khadres « de prêcher et formuler des prières ardentes à travers les outils de communications modernes tels les groupes WhatsApp pour le respect des mesures, directives prises et des précautions édictées par nos autorités ».

Le Conseil Supérieur Khadrya pour l’Afrique « recommande à tous les musulmans en général et les khadres, en particulier de s’unir derrière nos autorités pour vaincre définitivement la propagation du coronavirus.

Qu’Allah, dans son infinie MISERICORDE nous protège, nous accorde une santé de fer, une longue vie et répande sur nos familles bonheur et prospérité ! »