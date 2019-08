Le combat pour la liberté totale de Guy Marius Sagna s’internationalise

Les collectifs Libérez Guy Marius Sagna, Sunu Pétrole, Sunu Gz, Frapp/France dégage en présence de l’activiste lui-même, ont fait face à la presse ce lundi, pour réclamer une liberté totale à Guy Marius Sagna voire une annulation simple et pure de toute la procédure judiciaire. Ainsi, après le dépôt de la plainte contre la procédure auprès de la Cour Suprême. Les avocats de l’activiste comptent saisir la Cour de Justice de la CEDEAO et de la Commission des droits de l’homme de l’ONU, pour détention arbitraire.

Frapp/ France Dégage, Aar Li Nu Bokk, Y’en a marre, … ces mouvements de concert avec les avocats de l’activiste ont fortement remercié la mobilisation des citoyens et les invitent à participer à la poursuite de la campagne. L’abandon de toutes les charges à l’encontre de Guy Marius Sagna, reste à présent le seul combat à mener. « Cette liberté provisoire n’est qu’une victoire d’étape, nous allons continuer le combat judiciaire en utilisant encore une fois encore toutes les ressources que nous permet la loi jusqu’à l’obtention d’une décision de non-lieu, l’abandon de toutes les charges à l’encontre de notre client Guy Marius Sagna”, indique Me Moussa Sarr qui rappelle et réitère que, « Guy n’est pas l’auteur du compte encore moins du contenu. Donc il n’a rien fait, il est étranger à tout cela, son seul tort est d’être membre du mouvement Frapp/ France Dégage”.

Dans la foulée, Me Moussa Sarr annonce que les avocats de Guy Marius Sagna à l’unanimité envisagent de saisir la Cour de Justice de la CEDEAO, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire.

Guy Marius Sagna quant à lui, est plus que jamais déterminé à continuer son combat contre le néo colonialisme. « Fi amoul delou guinaw, fi amoul ragal » (Ndlr : On n’a pas peur et on a encore moins l’intention de reculer), tonne le récidiviste. Avant d’ajouter : « (…) J’ai une claire conscience et conviction que ce combat n’était pas engagé pour ma personne. Mais plutôt un combat de principe, de démocrate pour dire non à l’injustice, l’inégalité et piétinement des libertés démocrates dans le pays ». Et Guy Marius Sagna très en verve de prévenir : « L’intimidation, ni le musèlement ne passera, la tentative de diversion ne réussira pas. (…)La lutte continue, il n’est nullement question pour moi de rester en retrait”. D’ailleurs en symbiose avec plusieurs artistes sénégalais, ils ont prévu d’organiser un grand concert portant sur le thème : Liberté totale et sans condition pour Guy Marius Sagna, tous les prisonniers d’opinion, Sunu Pétrole, Sunu Gaz.