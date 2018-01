Le Collectif non à la franc-maçonnerie : « Pas de manifestation des Rehfram dans un pays qui perdu sept khalifes en un an »

Ferloo.com- Le Collectif non à la franc-maçonnerie n’a pas fait que mettre la pression pour faire reculer les autorités à annuler le 54ème congrès des Rencontres humanistes et fraternelles africaines et Malgaches (Rehfram). Depuis hier, il a entrepris une tournée d’information et de sensibilisation auprès des khalifes généraux du pays.

Après l’annulation par les autorités le 54ème congrès des Rehfram, le Collectif non à la franc-maçonnerie reste sur ses gardes pour qu’une telle manifestation ne se tienne pas dans pays qui, « prévient-il, a perdu sept éminents khalifes généraux en moins d’un an et au moment où il (Sénégal) à consolider son rôle de leader dans le monde musulman, eu égard à notre coexistence interconfessionnelle ».

A cet effet, selon le quotidien l’Enquête, le Collectif constitué de plusieurs mouvement religieux, a entamé, depuis hier, une tournée d’information et de sensibilisation auprès des khalifes généraux des cités religieuses du pays.

Dans la même dynamique, il invite l’ensemble des responsables des lieux de culte : imams, oulémas, prédicateurs du Sénégal de relayer le message d’alerte à travers leurs sermons des vendredis 19, 26 janvier et 2 février prochains.

« Que ces congrégations maçonniques comprennent définitivement nous ne nous satisferons pas d’un désistement de façade qui ne serait qu’une forme de saupoudrage pour endormir l’opinion, une manière de reculer pour mieux sauter », a averti le Collectif.

Il ajoute que « le vœu de l’écrasante majorité des croyants de ce pays, épris de justice et de paix est de voir ces obédiences maçonniques, mal de notoriété aller tenir leurs ténébreuses assises hors du territoire national ».