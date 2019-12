Le Collectif de Aar Li Nu Bokk dénonce «ce traitement à géométrie variable est scandaleux et… »

Le Collectif de Aar Li Nu Bokk composé de (FRAPP, Nitu Deug des valeurs, SNP, Gilets rouges et FDS dénonce et condamne l’arrestation de ses membres de ladite plateforme et exige leur libération immédiate. Le Collectif s’indigne, par ailleurs de «ce traitement à géométrie variable est scandaleux et indigne d’une démocratie qui ne cesse de subir le discrédit du régime de Macky SALL. »

Des organisations membres de AAR LI NU BOKK (FRAPP, Nitu Deug des valeurs, SNP, Gilets rouges et FDS) ont tenu leur manifestation pacifique après en avoir informé l’autorité préfectorale. L’objet de cette manifestation était de dénoncer la hausse injustifiée du prix de l’électricité subie par les Sénégalais déjà fatigués par le coût cher de la vie.

«Les manifestants ont réussi à marcher jusqu’aux grilles du palais où 09 d’entre eux ont été violentés, arrêtés et conduits aux commissariats du plateau et central », se félicite le Collectif. Et la plateforme Aar LI NU BOKK soutient pleinement la cause défendue par ces mouvements. Elle félicite les manifestants qui, par leur acte, ont montré le caractère scélérat de l’arrêté Ousmane NGOM et ont permis de positionner la question du coût de l’électricité (préoccupation forte des Sénégalais) au centre des débats dans l’espace public.

AAR LI NU BOKK dénonce et condamne l’arrestation de ses membres et exige leur libération immédiate. Pour rappel, des étudiants de BBY et des militants du maire de Guediaway ont eu à manifester devant le palais, escaladant les grilles, occasionnant des tirs de gaz lacrymogène avec des blessés et n’ont pas été arrêtés par les forces de l’ordre.

Selon cette plateforme, «ce traitement à géométrie variable est scandaleux et indigne d’une démocratie qui ne cesse de subir le discrédit du régime de Macky SALL. »

AAR LI NU BOOK appelle les Sénégalaises et les Sénégalais à maintenir la mobilisation pour la préservation de nos acquis démocratiques et à se battre par tous les moyens légaux pour la transparence dans la gestion de nos ressources naturelles et à refuser cette hausse annoncée des tarifs de l’électricité.