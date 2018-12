« La construction d’un État est la construction de ses finances publiques

Toute l’histoire des finances publiques est celle d’une distinction toujours plus affirmée entre le trésor de la nation et l’argent du prince qui la dirige ».

Alain Lambert, « Déficits publics. La démocratie en danger », Armand Colin, 2013, p.34.

Quel est aujourd’hui le bilan d’application des principes et règles édictés par la loi n° 2012-22 du 27 décembre 2012 portant Code de Transparence dans la Gestion des Finances publiques ? Pourquoi l’évaluation des dispositions dudit Code n’est pas faite annuellement comme l’exige la loi ? Telles sont les deux questions que nous abordons dans cette contribution.

Où en est-on avec les principes et règles posés par le Code de Transparence dans la Gestion des Finances publiques, six ans après sa promulgation ?

Nous aimerions bien avoir des réponses aux questions ci-dessous :

Les relations financières qu’entretiennent entre elles les différents niveaux de collectivités publiques sont-elles clairement définies et font-elles régulièrement l’objet d’une information globale, claire et cohérente ? (Paragraphe 1.2 de l’Annexe du Code). La comparaison des résultats et des objectifs des principaux programmes budgétaires représentatifs des politiques publiques, est-elle communiquée à l’Assemblée nationale chaque année et rendue publique » ? (Paragraphe 1.5). Le Gouvernement communique-t-il à l’Assemblée nationale de manière formelle et rend-il public le chiffrage de l’incidence budgétaire de ses décisions qui ont un impact financier sur les recettes et les dépenses de l’Etat ? (Paragraphe 1.6). Le Gouvernement a-t-il établi de manière formelle et publié le rapport sur les perspectives d’évolution à long terme des finances publiques pour une appréciation de leur soutenabilité ? (Paragraphe 2.2). Le Gouvernement a-t-il régulièrement publié de manière formelle les informations détaillées sur le niveau et la composition de son endettement interne et externe, de ses actifs financiers, de ses principales obligations non liées à la dette et les avoirs en ressources naturelles ? (Paragraphe 2.3). Le produit de toutes les recettes liées aux activités de mise en valeur des ressources naturelles apparait-il de façon détaillée et justifiée dans les documents budgétaires de chaque année ? (Paragraphe 4.2.). L’Administration a-t-elle fixé de façon explicite et rendu publics les règles et critères qu’elle suit dans le choix des dépenses et l’attribution des crédits ? (Paragraphe 4.4). Tous les contrats entre l’administration publique et les entreprises d’exploitation de ressources naturelles et les entreprises exploitant des concessions de service public sont-ils rendus publics ? (Paragraphe 4.6). Les comptes de l’année N-1 sont-ils déposés à l’Assemblée nationale avant la présentation de la loi de finances de l’année N+1 ? (Paragraphe 5.4). Le calendrier de diffusion des informations sur les finances publiques est-il annoncé au seuil de chaque année et respecté ? (Paragraphe 6.2). Le Parlement a-t-il adopté la loi spécifique fixant les conditions, modalités et ressources de financement des partis politiques ? (Paragraphe 7.7) Les budgets et comptes des institutions constitutionnelles sont-ils établis et gérés dans les mêmes conditions de transparence, de sincérité et de contrôle que celles définies par le Code de Transparence pour l’ensemble des administrations de l’Etat ? (Paragraphe 7.8).

Pourquoi l’application du Code ne fait pas l’objet d’une évaluation annuelle et pourquoi le décret qui institue le dispositif d’évaluation n’est toujours pas pris depuis six ans ?

L’article 3 de la loi du 27 décembre 2012 précitée dispose : « L’application, par les administrations publiques, des principes et règles édictés dans le présent Code fait l’objet d’une évaluation annuelle ». Nos recherches ne nous ont pas permis de retrouver un document confirmant la matérialité de l’étude évaluative exigée annuellement par le législateur en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions du Code de Transparence dans la Gestion des Finances publiques.

L’exigence légale d’une évaluation des principes et règles posés dans le Code requiert un préalable : la définition du cadre méthodologique de l’évaluation c’est-à-dire la description de l’approche quantitative et qualitative de l’évaluation. Ainsi, l’article 3 de la loi précitée précise : « Le dispositif d’évaluation est institué par décret » ; un décret d’application qui est à ce jour introuvable. Comme l’a si bien dit Bernard Accoyer dans son livre « L’Assemblée nationale » (Éditions Le Cavalier Bleu, p.99.), « s’il est naturel que les ministères disposent d’un délai raisonnable pour rédiger ces textes techniques, l’engorgement des services ou une certaine inertie peuvent conduire à de véritables abus qui sapent l’autorité même de la loi et la confiance des citoyens en leurs institutions ».

En conclusion

1°/L’Assemblée nationale devrait enjoindre au Gouvernement de prendre le décret fixant le dispositif d’évaluation de l’application du Code de Transparence.

2°/ Il est important de préciser le service de l’État désigné pour coordonner la supervision de l’application du Code au niveau de chaque administration publique.

3°/ Pour une correcte mise en pratique des dispositions du Code, il devrait être pris un (des) décret(s) précisant les modalités d’application de la loi. En particulier, il serait utile d’avoir un décret qui fixe les modalités d’accès aux informations et documents administratifs relatifs à la gestion des finances publiques. En effet, il est impératif de porter à la connaissance des citoyens les informations et documents administratifs relatifs à la gestion des finances publiques accessibles au public (tout en précisant les personnes responsables de leur délivrance et publication) et les documents non communicables.

4°/ L’Assemblée nationale a l’obligation de contrôler les conditions d’application du Code de Transparence dans la Gestion des Finances publiques.

La mission dévolue aux députés ne s’arrête pas au vote des lois. La manière dont le Pouvoir exécutif applique les lois fait partie intégrante des missions de contrôle des représentants du Peuple. En effet, une loi votée, promulguée et publiée au Journal officiel peut être juridiquement en vigueur mais peut n’avoir aucun effet si les textes d’application n’ont pas été édictés par le Gouvernement. C’est en vertu de son pouvoir de contrôle sur le Gouvernement que l’Assemblée nationale a l’obligation de suivre l’application des lois votées et promulguées.

Au sein de l’institution parlementaire, cette fonction est confiée à la Commission des Délégations. Selon l’article 24.11 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, la Commission des Délégations est chargée de l’évaluation et du contrôle de l’exécution des lois. Quant à l’article 25 alinéa 2 du même Règlement, il vient préciser que la Commission des Délégations est, en outre, chargée du suivi des lois votées. La Commission des Délégations évalue-t-elle et contrôle-t-elle l’exécution des lois votées ? Assure-elle le suivi des lois votées ? Nous en doutons.

Selon Seydou Diouf, président de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale, « dans un système démocratique qui veut que l’Assemblée nationale exerce la plénitude de ses responsabilités, les députés doivent avoir les moyens de le faire ». (Voir site web de l’APS article publié le 19 octobre 2018 sous le titre « L’Assemblée nationale doit pouvoir assumer la plénitude de ses responsabilités »). Si nos députés n’ont pas les moyens d’assumer la plénitude de leurs responsabilités, on se pose alors la question suivante : « Un Parlement, pour quoi faire ? » (titre d’un ouvrage d’André Chandernagor publié en 1967 aux éditions Gallimard).Dakar, le 12 décembre 2018

Par Mamadou Abdoulaye SOW,Inspecteur principal du Trésor à la retraite Courriel : mamabdousow@yahoo.fr