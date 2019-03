Le Club Sénégal Emergent salue la déclaration de haute portée du Président de la République

By

Ferloo.com- Après avoir adressé ses sincères et chaleureuses félicitations au Président de la République Macky Sall « candidat de l’Emergence» pour sa réélection au 1er tour le 24 février dernier, le Club Sénégal émergent a salué dans un communiqué reçu à Ferloo, la déclaration de haute portée du Président de la République, son Excellence Macky SALL à la suite de proclamation des résultats par le Conseil Constitutionnel. Déclaration qui est un véritable hymne à l’apaisement, au dépassement, au dialogue, à la réconciliation et au sursaut patriotique.

L’élection présidentielle du 24 février 2019 qui vient de se dérouler avec la participation de tous les acteurs du processus électoral, a encore, une fois de plus, démontré la vigueur de notre Démocratie et la grande maturité du peuple Sénégalais.

Seuls détenteurs de la légitimé populaire, les citoyens Sénégalais ont voté massivement dans la discipline et le calme, pour réélire le Président Macky SALL, avec un score de 58,26% et un taux de participation de 66,23%.

Les résultats officiels et définitifs proclamés par la Conseil Constitutionnel qui ont été salués par les observateurs nationaux et internationaux, illustrent la crédibilité et la transparence du système électoral sénégalais.

Le professionnalisme, la neutralité et le caractère républicain de notre Administration ont permis la bonne organisation et le succès du scrutin présidentiel.

Fort de ces constats, le Club Sénégal Emergent, fidèle à ses principes d’engagement pour la consolidation de la Démocratie et de l’Etat de droit, magnifie le sens des responsabilités et du devoir civique du peuple sénégalais durant tout le processus électoral. Ce, en dépit des vaines tentatives désinformation et d’appels à la violence de certains acteurs politiques.

Aussi, le Club Sénégal Emergent adresse-t-il ses sincères et chaleureuses félicitations au Président de la République Macky Sall « candidat de l’Emergence », élu au premier tour avec un score sans appel de 2.555.426 voix progressant ainsi de 646.182.

Incontestablement, au vu des résultats, le Président Macky SALL a gagné en popularité par rapport à la présidentielle de Mars 2012 où il avait obtenu 1 909 244 voix. Ce succès illustre de l’adhésion des populations au bilan positif de la phase1 du Plan Sénégal Emergent (PSE) et à l’espoir suscité par son Programme de campagne « Liggeyeul Ëlëk ».

Le Club Sénégal Emergent salue la déclaration de haute portée du Président de la République, son Excellence Macky SALL à la suite de proclamation des résultats par le Conseil Constitutionnel. Déclaration qui est un véritable hymne à l’apaisement, au dépassement, au dialogue, à la réconciliation et au sursaut patriotique.

Dans le même ordre d’idées, le Club Sénégal Emergent appelle toutes les parties, l’opposition et les forces vives de la nation en particulier, à saisir sans conditions ni préalables, la main tendue par le Président de la République pour l’intérêt supérieur du parti de tous, le Sénégal.

Fait à Dakar, le 07 Mars 2019.

LE PRESIDENT DU CLUB SENEGAL EMERGENT

YOUSSOUPHA DIALLO