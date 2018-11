Le chef de l’Etat annonce des mécanismes de prévention et de répression des actes de cybercriminalité

Le chef de l’Etat a annoncé mercredi en Conseil des ministres sa décision de mettre en place des mécanismes de prévention et de répression des actes de cybercriminalité, …

’’En outre, au-delà de la consolidation de la réputation d’excellence du Forum de Dakar, le Président de la République a indiqué aux membres du Conseil, sa décision de mettre en place des mécanismes de sécurité qui permettent d’assurer la confidentialité, l’intégrité des données échangées et une veille sur les cyber menaces afin de prévenir les actes de cybercriminalité et de les réprimer’’, indique le communiqué du Conseil des ministres.

’’Appréciant la politique nationale de Cyber sécurité et de modernisation des Systèmes d’Information de l’Etat, le chef de l’Etat, a rappelé le dispositif mis en place, afin d’assurer une gouvernance de la sécurité, traduisant ainsi sa volonté de maîtriser les risques liés au numérique, d’instaurer la confiance dans l’économie numérique et de promouvoir le développement du commerce électronique ainsi que la dématérialisation des procédures administratives’’, lit-on dans le texte rendu public .

Saluant le ‘’succès’’ de la 5ème édition du Forum Paix et Sécurité en Afrique, ‘’devenu, avec le concours de pays amis et d’organisations partenaires, un rendez majeur de l’agenda continental et international en matière de sécurité, de paix et de développement’’, Macky Sall a félicité ‘’le gouvernement et l’ensemble des structures publiques et privés impliquées, pour la parfaite organisation de cette édition tenue les 05 et 06 novembre 2018’’.

Le chef de l’Etat a informé le Conseil du lancement, le 06 novembre 2018 de l’Ecole nationale de cyber sécurité à ‘’vocation régionale, à Dakar, en partenariat avec la France’’.

Cette école dont le démarrage des activités est prévue au début du mois de janvier 2019 vise à ‘’renforcer les capacités et les connaissances techniques en cyber sécurité des acteurs concernés, par des actions de sensibilisation et de formation adaptées’’. (Avec APS)