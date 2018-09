Le cadeau du Roi Pelé à Mbappé

Deux mois avoir adoubé Kylian Mbappé durant la Coupe du monde en Russie, Pelé a joint le geste à la parole

Pelé semble décidément avoir une affection toute particulière pour Kylian Mbappé. En atteste le maillot dédicacé envoyé par la légende brésilienne au jeune attaquant tricolore, le Parisien ne manquant pas de remercier le triple champion du monde (1958, 1962, 170) sur les réseaux sociaux. “Merci pour cet incroyable cadeau, Roi”, a ainsi écrit l’ancien Monégasque, maillot du Santos FC en mains avec la Tour Eiffel allumée en fond.

Un cadeau qui fait suite aux mots doux envoyés par Pelé durant la Coupe du monde en Russie au gré des exploits du jeune Tricolore. “Félicitations Kylian Mbappé. Marquer un doublé dans un match de Coupe du monde si jeune te place en bonne compagnie ! Bonne chance pour tes autres matches. Sauf contre le Brésil !”, avait ainsi écrit le Brésilien alors que Kylian Mbappé devenait face à l’Argentine le deuxième joueur de moins de 20 ans après lui à inscrire un doublé en phase finale de Coupe du monde.

Rebelote face à la Croatie deux semaines plus tard lorsque Kylian Mbappé devenait cette fois le deuxième plus jeune joueur de l’histoire à inscrire un but en finale, toujours derrière le mythique n°10 de la Seleçao. “Seulement le deuxième jeune joueur à avoir marqué un but en finale de la Coupe du monde. Bienvenue au club Kylian Mbappé”, avait-il ainsi écrit, ajoutant peu après: “Si Kylian continue d’égaler mes records comme ça, je vais peut-être devoir dépoussiérer mes crampons à nouveau…” (Avec Sport 221)