Le bâtonnier des avocats au banc des accusés : Délit d’amitié !

« Ô temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices ! – Suspendez votre cours : Laissez-nous savourer les rapides délices – Des plus beaux de nos jours » ! Ces vers de Lamartine ne sont pas tombés dans l’oreille de sourds avocats. Après avoir instruit l’ordre à la corporation de ne pas pavoiser sur les dossiers encore moins commenter les patates chaudes de la justice, imposant un silence total aux avocats sur les dossiers pendants, le Bâtonnier de l’ordre des avocats a été rattrapé par une amitié de 41 ans. Entre Pape Leyti Ndiaye et Macky Sall, tous deux étudiants usant leur cervelle dans les amphis de l’Ucad, le premier a rompu le secret d’une longue et sourde proximité. Maître Pape Leyti a aussi rompu le pacte de réserve de l’ordre sur les relations privées le liant au Chef suprême de la Magistrature.

« Vous, Président de la République du Sénégal. Moi Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Sénégal… » L’avocat Pape Leyti Ndiaye savait-il autant que « le moi est haïssable » ?

En tout cas, cette sortie dans une cérémonie aussi solennelle que la rentrée des Cours et tribunaux, n’agrée pas certains professionnels du barreau qui parlent de confusion de genres. Mal à l’aise avec cette sortie au parfum de fuite en avant, pour prévenir d’éventuelles confusions politiques, notre interlocuteur, célèbre robe noire, garde l’anonymat plus pour respecter la mesure interne que pour éviter une sanction. Parce que, selon l’avis du pénaliste qu’il est, « c’est le Bâtonnier qui est hors la loi dans ce cas de figure, et cette sortie officielle ressemble à une prise de position personnelle, comme une vassalisation qui ne dit pas son nom ». Qu’en disent les textes ? Maître nous renvoie à la note de l’ordre des Avocats pour expliquer que « le Bâtonnier est assujetti aux mêmes obligations de réserve que les membres de l’ordre, bien plus il en est le socle, sa posture ne doit souffrir d’aucun sentiment de parti pris ».

« Le crédit entaché sur sa neutralité et son droit de réserve portant sur les affaires de la République »

Cette occurrence singulière, soulevée dans son discours par le camarade de promotion du Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, Macky Sall, risque de poursuivre le brillant Pape Leyti Ndiaye dans les couloirs de la justice. Pour ceux qui en doutaient encore, les deux potes de la bande à Sandrine sont restés en droite ligne de la complicité estudiantine des années 87-88. Nous sommes loin de l’image du poète Alphonse de Lamartine, en pamoison devant son lac. « Nous sommes bien devant le Bâtonnier des avocats qui semble faire allégeance au président Macky Sall », relance un acteur politique qui renseigne que les accusations graves de censure des conseils juridiques lors des dossiers politiques, comme la censure des avocats de Ousmane Sonko sur le dossier des 74 milliards, trouvent leur sens dans le jeu d’intérêts révélé par Maître Pape Leyti Ndiaye qui, « en levant le voile sur sa proximité avec l’Etat, entache aussi le crédit sur sa neutralité et son droit de réserve portant sur les affaires de la République ». (Kritik)