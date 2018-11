Le barreau sénégalais en deuil : Jacques Baudin n’est plus

La grande faucheuse vient d’endeuiller le barreau sénégalais avec le rappel à Dieu de Me Jacques Baudin ce matin. C’est suite à une longue maladie

Me Jacques Baudin, avocat et homme politique sénégalais est décédé. Plusieurs fois ministre sous la présidence d’Abdou Diouf, il était ancien député et maire de Diourbel depuis 2009. Magistrat de formation, Me Jacques Baudin a été aussi un éminent défenseur des droits de l’homme.

Né à Diourbel en 1939, il devient avocat à la Cour en 1984.

Il a été successivement ministre du Tourisme et de l’Environnement, ministre de la Justice et enfin ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur dans le gouvernement de Mamadou Lamine Loum.