Le Secrétariat Exécutif National (SEN) de LD Debout a saisi, au cours de sa réunion en session ordinaire, la balle au rebond des récentes déclarations et révélations de responsables d’institutions publiques et de l’APR (au pouvoir) sur les marchés de l’Etat dans le secteur de l’Agriculture pour dresser un tableau sombre de la gouvernance Macky. Selon cette structure de la LD-Débout «le régime de Macky Sall a touché le fond en matière de mal gouvernance, dépassant sans nul doute celui d’Abdoulaye Wade ».

Le Secrétariat Exécutif National (SEN) de LD Debout,(…) a examiné la situation nationale caractérisée par l’augmentation des prix de l’électricité, à la suite de celle du carburant, et à l’arrestation du camarade Guy Marius Sagna du Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP), ainsi que de plusieurs jeunes militants de la cause du Peuple qui exerçaient leur droit de manifestation contre cette mesure du Gouvernement.

Le Secrétariat, ayant reçu au préalable une délégation de FRAPP, condamne avec la dernière énergie cette nouvelle violation des libertés publiques et des droits du citoyen par Macky Sall et les siens, et exige la libération immédiate et sans condition de Guy Marius Sagna et de ses 7 autres co-détenus politiques. Le Secrétariat demande à l’ensemble des militants, partout où ils se trouvent, à se mobiliser et à participer à la marche du vendredi 13 décembre du Collectif citoyen Noo Lank, dont la LD Debout est membre.

Se prononçant sur le dialogue national, Souleymane Guèye Cissé et ses camarades considèrent «les membres du Comité de pilotage du pseudo Dialogue national récemment dévoilée, (…) comme des béni oui de Macky Sall et des profiteurs de ce système politique clientéliste qui a fini de mettre notre pays dans la crise économique et sociale que nous vivons aujourd’hui. Au demeurant, pour la LD Debout, le dialogue national a déjà eu lieu, en 2009 avec les Assises nationales, et en 2013 avec la CNRI. Aujourd’hui, le moment est à l’application des mesures consensuelles déjà retenues en vue d’une refondation institutionnelle, économique, sociale et sociétale du pays. Le reste, n’étant que diversion politique et recherche de gain de temps, ce que le Sénégal ne peut plus se permettre, en particulier avec cette jeunesse désemparée et potentielle bombe sociale ».

Sur la gouvernance économique de Macky Sall, cette instance de la LD-Débout considère les récentes déclarations et révélations de responsables d’institutions publiques et de l’APR sur les marchés de l’Etat dans le secteur de l’Agriculture comme des dénonciations et aveux de concussion et de détournements de deniers publics. Ils viennent s’ajouter aux nombreuses malversations récemment dévoilées par le rapport 2017 de l’ARMP. En définitive, la LD Debout considère que «le régime de Macky Sall a touché le fond en matière de mal gouvernance, dépassant sans nul doute celui d’Abdoulaye Wade ».