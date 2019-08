LD : Avec la disparition du camarade Amath Dansokho, le Sénégal vient de perdre un acteur majeur de la gauche

C’est avec consternation que je viens d’apprendre le décès du camarade Amath Dansokho, survenu ce vendredi 23 août 2019.

Ancien secrétaire général du Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT), cet éminent camarade fût une grande figure des luttes pour le progrès, la justice sociale et la démocratie au Sénégal, en Afrique et dans le monde.

En effet, Amath Dansokho, toute sa vie durant, a toujours fait preuve d’une détermination inébranlable et d’un engagement révolutionnaire pour l’avènement d’un pluralisme politique et syndical à une époque où l’arbitraire et la répression étaient érigés en règle par le pouvoir politique d’alors.

Avec la disparition du camarade Amath Dansokho, le Sénégal vient de perdre un acteur majeur de la gauche et des luttes pour la démocratie et la réduction des inégalités sociales.

Sa contribution décisive pour l’avènement des alternances politiques en 2000 et en 2012 est reconnue et saluée par tous nos compatriotes.

Pourvu que son militantisme sans faille soit offert aux jeunes générations militantes afin qu’elles s’inspirent de l’engagement exemplaire de Amath Dansokho pour la poursuite des luttes en faveur de la construction d’une société de justice sociale.

En cette douloureuse épreuve, je présente, au nom des militantes et des militants de la Ligue Démocratique, mes condoléances les plus sincères à sa famille, aux militants du Parti de l’Indépendance et du Travail, à toutes les forces et les personnalités de gauche, au Président de la République et à l’ensemble des partis de la Coalition Bennoo Bok Yakaar.