L’article à lire pour comprendre la guerre au Yémen, “pire crise humanitaire au monde”

Les Nations Unies évoquent la “pire crise humanitaire au monde” au Yémen, en guerre depuis début 2015. Les Américains appellent à des pourparlers de paix, mais sur place, Médecins sans frontières constate que “la situation ne cesse de se détériorer”.

Dans une indifférence quasi générale, le Yémen est entré dans sa quatrième année de guerre entre le gouvernement, soutenu par une coalition arabe menée par l’Arabie saoudite, et les rebelles houthis. Les organisations humanitaires ne cessent pourtant, depuis des mois, d’attirer l’attention sur les ravages – manque d’eau, malnutrition, choléra… – engendrés par ce conflit. Selon le Bureau des droits de l’homme des Nations unies, de mars 2015 au 23 août 2018, 6 660 civils ont été tués et 10 563 blessés. Mais l’organisation reconnaît que “les chiffres réels seront probablement beaucoup plus élevés”.

Il a fallu que le New York Times publie en première page la photo d’une fillette squelettique pour que cette guerre fasse la une de l’actualité. Sous la pression médiatique, les Etats-Unis et le Royaume-Uni, soutiens de la coalition, ont évoqué des pourparlers d’ici novembre, mais, sur place, les associations ne sont guère optimistes et les bombardements s’intensifient.

1Comment cette guerre a-t-elle commencé ?

Dans un pays peuplé à 60% de musulmans sunnites, les zaydites (un courant chiite différent du chiisme iranien) ont commencé à se révolter dès 2004, rappelle France Culture. Cette rébellion est depuis nommée “houthiste”, du nom de son chef, Hussein Badreddine al-Houthi, tué en septembre 2004. Et elle n’a cessé d’enfler.

En 2011, dans la foulée des printemps arabes, les rebelles se joignent à la contestation étudiante, au cours de manifestations durement réprimées. La même année, sous la houlette des Etats-Unis, un “accord de transition” prévoit le départ du président Ali Abdallah Saleh et un changement de gouvernement. Il tente aussi d’instaurer un “dialogue national”, qui va échouer. Car dans ce pays autrefois divisé (il y avait un Yémen du Nord et un Yémen du Sud jusqu’en 1990), les houthistes refusent une fédération composée de six provinces. Ils réclament “une région qui leur soit propre et un accès à la mer”, résume la radio.

En 2015, la rébellion a tant progressé qu’elle assiège le palais présidentiel de Sanaa. Le président yéménite Abd-Rabbo Mansour Hadi s’enfuit et trouve refuge à Riyad (Arabie saoudite). “Dans la nuit du 25 au 26 mars 2015, retrace France Culture, l’armée saoudienne, à la tête d’une coalition arabe soutenue par les Etats-Unis, bombarde le palais présidentiel déserté, l’aéroport international, une base militaire et le bureau politique des rebelles.” Depuis, la guerre s’enlise.

2 Pourquoi dure-t-elle depuis plus de trois ans ?

Les houthis sont aujourd’hui bien implantés, comme le montre cette carte de la société d’intelligence économique danoise Risk Intelligence : les territoires qu’ils tiennent sont représentés en jaune, ceux des forces pro-gouvernementales en vert. “Ils ont pris des positions solides dans la partie nord, qui est la plus peuplée avec 22 millions d’habitants. Et ils n’ont pas grand-chose à négocier puisqu’ils tiennent le terrain”, expose François Frison-Roche, chercheur au CNRS et ancien directeur du projet français d’aide à la transition du Yémen (2012-2014).

Malgré l’enlisement du conflit, le prince saoudien bénéficie d’un appui inconditionnel de Donald Trump : en mai 2017, les Etats-Unis, souligne François Frison-Roche, ont signé pour “130 milliards de dollars” de livraisons d’armes à Riyad. Et Américains et Saoudiens campent sur la même position, en voyant “la main de l’Iran derrière la rébellion houthie”. “Ce qui reste quand même à prouver, dans la mesure où l’Iran ne fait pas du Yémen son terrain essentiel, analyse François Frison-Roche. Téhéran soutient les houthis plus politiquement que financièrement et militairement.”

Autre caractéristique qui complique un peu plus le conflit, d’autres groupes armés sont à la manœuvre, notamment l’Etat islamique, “avec quelques centaines de combattants”, et Al-Qaïda (en gris sur la carte), “présent au Yémen depuis toujours”, note François Frison-Roche. “On pourrait encore citer, dans la partie sud du pays, les milices formées et armées par les Emirats arabes unis, dont on aura beaucoup de mal à se débarrasser et qui revendiquent une certaine forme d’indépendance du Sud-Yémen.”

3Quelle est la situation pour les civils ?

“Le Yémen subit la pire crise humanitaire du monde”, alerte Alexandre Giraud, directeur général de l’association humanitaire Solidarités international, en écho au cri d’alarme lancé en octobre par les Nations unies.

Au Yémen, 22 millions de personnes ont besoin d’assistance humanitaire, soit trois habitants sur quatre. Et, parmi eux, 16 millions de personnes ont besoin d’assistance en eau.Alexandre Giraud, directeur général de Solidarités internationalà franceinfo

Sur ces 22 millions de Yéménites en grave danger, on compte 11 millions d’enfants. “C’est un véritable enfer pour chaque garçon et chaque fille au Yémen”, a témoigné début novembre le réprésentant de l’Unicef pour le Moyen-Orient et l’Afrique, Geert Cappelaere, rappelant que dans ce pays, “un enfant meurt toutes les dix minutes d’une maladie qui aurait pu être évitée” et “près de 30 000 enfants meurent chaque année à cause de la malnutrition”.

“Dans les zones où nous travaillons, il n’y a pas de poche de famine,explique Frédéric Bertrand, chef de mission de Médecins sans frontières au Yémen et présent sur place, à Sanaa. Le problème principal que nous constatons, c’est un manque d’argent dû à de multiples facteurs [impossibilité de travailler, déplacement de populations, dépréciation de la monnaie yéménite]. Certaines familles ne peuvent pas subvenir à leurs besoins et doivent se rationner, d’où des cas de malnutrition.” Du côté des maladies, il constate “le retour de la diphtérie, des épidémies de rougeole et la persistance de la vague de choléra qui a touché le pays en 2016″. Les Nations unies estiment enfin qu’il y aurait des millions de déplacés, dans ce pays exsangue dépendant à 80% des importations.

Derrière ces chiffres accablants, les populations les plus en péril sont sous les bombes. Frédéric Bertrand dénonce ainsi les bombardements qui se sont intensifiés, début novembre, contre le port d’Hodeida, dans l’Ouest, détenu par les houthis. Les raids et les combats ont fait au moins 600 morts, principalement des combattants des deux camps.

On a déjà vu affluer des centaines de blessés, dans ce pays où le système de santé s’est écroulé et où le personnel hospitalier n’est plus payé.Frédéric Bertrand, chef de la mission de MSF au Yémenà franceinfo

“Notre crainte, dit-il encore, c’est que la population civile d’Hodeida, prise au piège, soit la première victime des combats aériens et au sol.”

Fin août, le groupe d’experts de l’ONU sur le Yémen a écrit dans un rapport avoir “de bonnes raisons de croire” que les belligérants, que ce soit la coalition ou les rebelles, aient commis des “crimes de guerre” : torture, viols, enrôlement d’enfants, violations de la dignité humaine…

4Et la France, elle a un rôle dans ce conflit ?

Le 30 octobre, la ministre des Armées, Florence Parly, a estimé qu’il était “plus que temps” que “la guerre au Yémen cesse”. Mais la France est mise en cause, notamment par Amnesty International, pour ses ventes d’armes à deux des principaux belligérants, l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis.

Le 13 novembre, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a tenté de désamorcer la polémique en affirmant que “des règles très strictes nous empêchent de vendre des armes qui puissent toucher des civils” et qu'”on exagère beaucoup les relations entre la France et l’Arabie saoudite,[qui sont] limitées à la flotte”. Sur Twitter, Amnesty International a aussitôt répliqué par la voix d’Aymeric Elluin, chargé de la campagne “Armes et impunité” au sein de l’ONG :… (Francetvinfo)