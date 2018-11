Lancement de la première application de streaming musicale, vendredi prochain

La toute nouvelle application Jabaa Music sera lancé dans le monde de la musique et des technologies ce vendredi 9 novembre 2018 à 16 h au FUN CITY Sur la VDN à Dakar au Sénégal.

Jabaa Music est une application de classe internationale disposant de la dernière technologie de diffusion de musique en ligne (Streaming).

Jabaa Music est conçu pour les systèmes Android et iOS, cette application de musique en streaming très attendue contiendra les artistes, les albums et les chansons les plus en vogue et sera disponibles 24h / 24, 7j / 7.

Jabaa Music permet d’écouter de la musique en déplacement partout avec ou sans internet (en mode OFFLINE). Elle propose également des fonctionnalités telles que de la vidéo, des playlists personnalisées et le partage de musique avec ses amis via les réseaux sociaux. Grâce à ses fonctionnalités et à bien d’autres, l’offre est une expérience unique avec le contenu que les utilisateurs veulent découvrir le plus souvent.

L’application héberge déjà le meilleur des hits locaux et internationaux avec plus de 3 000 artistes, dans le but de lutter contre le piratage et de fournir de nouvelles possibilités aux artistes de tirer des revenus de leurs œuvres.

JabaaMusic sera déployé sur les marchés d’Afrique de l’Ouest, en commençant par le Sénégal.

Jabaa Music est en étroite collaboration avec les principaux opérateurs de télécommunications, Orange, Tigo et Expresso et a mis l’accent sur la création d’une application conforme aux attentes de l’utilisateur final pour une utilisation simple, facile et adapté à ses moyens avec des offres simples d’abonnements par crédit téléphonique mobile.

Jabaa Music qui met l’accent sur les talents de la musique locale, facilitera à tous les artistes locaux l’accès à une plate-forme de classe mondiale pour héberger et diffuser leurs contenus avec un modèle commerciale viable. Ce qui va permettre à des milliers d’artistes du Sénégal et de l’Afrique de promouvoir leur carrière en partenariat avec Jabaa Music.

BAATINE Agency est une société spécialisée dans l’événementiel, le digital et les médias dont Lord Alajiman artiste international du hip-hop sénégalais et membre fondateur du groupe DAARA J est le Président Directeur Général. Il est également membre du conseil d’administration du collège des auteurs de musique de la Sénégalaise du droit d’auteur et des Droits Voisins (LA

SODAV).