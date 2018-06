Lamine Diack après la victoire des Lions : “Attention à l’euphorie et à la panique… “

Ferloo.com- L’ancien président l’IAAF, Lamine Diack s’est félicité sur les antennes de la RFM de la victoire des Lions face à la Pologne. Toutefois, il met en garde contre l’euphorie et la panique.

“Nous avons 23 joueurs qui peuvent aller jusqu’en finale de la coupe du monde en Russie. La victoire contre la Pologne n’est qu’une étape, il faut tout faire pour gagner le match prochain pour se qualifier au deuxième tour”, a d’emblée indiqué après s’être félicité de la victoire de Sadio Mané et ses coéquipiers.

Pour ce faire le président Lamine Diack exige le maximum de concentration au sein de la tanière et appelle la mobilisation de tous les Sénégalais autour de l’équipe nationale pour la pousser à aller jusqu’en finale de cette compétition.

« Dieu n’aime pas deux choses dans une compétition : l’euphorie et la panique. Il ne faut pas être euphorique après une première victoire et ne pas être paniqué devant un quelconque adversaire. Ainsi, on pourra aller très loin”, conseille-t-il avant d’ajouter : “il faut laisser l’entraineur Aliou Cissé faire son travail comme il faut et se mettre tous derrière l’équipe nationale”.