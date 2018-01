Lamine Bâ : « Karim peut rester jusqu’à la veille de l’élection pour venir et battre Macky Sall »

Ferloo.com- « Nous allons nous battre pour que Karim Wade revienne. Nous avons fait de lui notre candidat de façon libre. Il n’y a pas d’autres candidats. Qu’il ne soit pas là à un an de la présidentielle, cela ne veut rien dire. Karim peut rester jusqu’à la veille de l’élection pour venir et battre Macky Sall. Le plus important c’est de faire en sorte que l’appareil soit conquérant, actif et viable », a laissé entendre Lamine Bâ, membre de la Fédération nationale des cadres libéraux dans un entretien avec le Quotidien.

Et d’insister : “Il sera là en tout cas. Nous ferons face à Macky et son régime”, avant de rappeler, offusqué, que “tout le monde sait que Karim Wade a été expulsé, forcé à l’exil. Karim a été exfiltré de la prison à des heures nocturnes avec un passeport établi à Reubeuss. Les historiens ont de quoi à remplir leurs pages. C’est à Macky Sall de nous dire ce qui s’est réellement passé. On n’attend pas une réponse d’un porte-parole de l’Apr ou d’une coalition”.

S’agissant d’une éventuelle candidature d’Idrissa Seck pour l’opposition, Lamine Bâ refuse de se prononcer. “L’opposition est diverse. Idrissa Seck peut être le candidat d’une frange de l’opposition. Je ne commente pas la candidature d’Idrissa Seck. Ce qui m’intéresse, c’est Karim Wade qui est notre candidat. On n’a pas d’autres possibilités”, se contente-t-il de dire.