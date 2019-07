L’ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis démissionne après la controverse avec Donald Trump

Au cœur d’une tempête diplomatique, l’ambassadeur britannique aux États-Unis Kim Darroch a annoncé sa démission, mercredi. En cause : la fuite de câbles diplomatiques dans lesquels il qualifie Donald Trump d'”instable” et d'”incompétent”.

Il était au centre d’une tempête diplomatique entre Londres et Washington. L’ambassadeur britannique aux États-Unis Kim Darroch a finalement annoncé sa démission, mercredi 10 juillet, après la fuite de câbles diplomatiques peu flatteurs dans lequels il qualifie le locataire de la Maison Blanche d'”instable” et d'”incompétent”.

“Depuis la fuite de documents officiels provenant de cette ambassade, il y a eu beaucoup de spéculations sur mon poste et la durée de mon mandat d’ambassadeur. Je veux mettre fin à cette spéculation. La situation actuelle m’empêche de remplir mon rôle comme je le souhaiterais”, a expliqué Kim Darroch dans une lettre adressée à Simon McDonald, chef des services diplomatiques britanniques.

Nommément visé dans les notes de Kim Darroch, Donald Trump a prévenu lundi, puis mardi qu’il ne travaillerait plus avec lui. “Dans ces circonstances, la voie responsable à suivre est de permettre la nomination d’un nouvel ambassadeur”, a conclu le diplomate.

“Imbécile prétentieux”

Kim Darroch était au centre d’un contentieux entre Londres et Washington depuis la divulgation ce week-end de câbles diplomatiques dans lesquels il juge notamment la présidence américaine “inepte” et “dysfonctionnelle”.

Donald J. Trump

✔

@realDonaldTrump

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was…

Piqué au vif, le milliardaire s’est déchaîné contre l’ambassadeur. “L’étrange ambassadeur que le Royaume-Uni a refilé aux États-Unis n’est pas une personne qui nous emballe, un type très stupide”, a-t-il tweeté, réitérant par ailleurs ses attaques contre la Première ministre britannique au moment où le Royaume-Uni se prépare – dans la douleur – à l’après-Brexit.

La Première ministre britannique Theresa May, qui quittera ses fonctions à la fin du mois, avait, elle, renouvelé son soutien mardi à Kim Darroch. Prenant acte, mercredi, de la démission de l’ambassadeur, Theresa May a exprimé ses regrets. (France 24 Avec AFP)