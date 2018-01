L’allaitement pourrait réduire le risque de diabète chez la mère

Selon une étude américaine, les mères qui allaitent leur nourrisson pendant au moins 6 mois auraient un risque réduit de développer un diabète de type 2. Mais ce lien reste à confirmer.

C’est un fait qui n’est plus à démontrer: l’allaitement est bénéfique pour la santé des nouveau-nés, tant à court terme qu’à long terme. Mais nourrir son enfant au sein pourrait également présenter des avantages pour la mère. C’est en tout cas ce qu’affirme une étude récemment publiée dans le Journal of the American Medical Association. Selon les auteurs, des chercheurs de plusieurs universités américaines, l’allaitement aurait un effet protecteur contre le diabète de type 2. Des résultats à considérer avec précaution car le diabète est une maladie multifactorielle complexe.

Un risque réduit de 47%

Pendant 30 ans, les scientifiques ont suivi 1200 femmes américaines ayant eu au moins un enfant. Aucune d’entre elles n’était diabétique au début de l’étude. Au cours de cette période, 182 participantes ont développé un diabète de type 2. La majorité (139) a allaité moins de 6 mois ou n’a pas allaité du tout, et 43 ont donné le sein 6 mois ou plus après leur accouchement. Selon les auteurs de l’étude, les femmes appartenant à cette seconde catégorie ont 47% de risque en moins de développer un diabète de type 2 par rapport à celles qui ont allaité sur une période plus courte ou qui n’ont pas allaité du tout.

Le diabète, une maladie multifactorielle

Sauf dans certains cas, une maladie n’est jamais déclenchée par une cause unique. En ce qui concerne le diabète, les facteurs de risque sont nombreux: une alimentation déséquilibrée, le manque d’activité physique, une origine génétique… Le fait d’allaiter ou non pourrait-il s’ajouter à cette liste? Pour s’assurer que des éléments n’influaient pas sur ce lien entre allaitement et diabète, les scientifiques ont recueilli diverses informations sur les participantes: la présence d’un diabète gestationnel (facteur de risque de diabète de type 2), leur niveau d’activité physique, leurs antécédents médicaux, d’éventuels antécédents familiaux de diabète ou encore leur régime alimentaire.

Niveau d’éducation plus faible et mauvaise alimentation

Et ils ont effectivement constaté que, au-delà du fait d’avoir allaité ou non, d’importantes différences existaient entre les participantes. «Au début de l’étude, les femmes qui ont plus tard développé un diabète étaient plus souvent noires (…), avec un indice de masse corporelle, un tour de taille, une glycémie et un taux de triglycérides à jeun plus importants (…)», mais aussi «une moins bonne alimentation et une pratique d’activité physique moins intense» que les autres.

Les auteurs de l’étude ont également remarqué que les femmes qui n’ont pas allaité avaient un niveau d’éducation plus faible, une mauvaise alimentation ou encore davantage de cas de diabète dans leur famille. Malgré la prise en compte de ces éléments via un outil statistique, les scientifiques estiment que l’effet protecteur contre le diabète conféré par l’allaitement reste significatif.

Des biais qui empêchent d’établir une affirmation franche

Certes, l’étude présente des points forts: un suivi sur le long terme, la réalisation d’analyses de sang et un dépistage du diabète réalisé tous les 5 ans chez l’ensemble des participantes. Mais elle comporte également divers biais. Par exemple, le fait de collecter des données par la voie de questionnaires peut être source d’erreurs, d’autant plus lorsque ceux-ci interviennent longtemps après les événements. La question sur la durée d’allaitement a ainsi été posée aux participantes plusieurs années après la naissance de leur enfant.

Par ailleurs, le format de l’étude (étude de cohorte) ne permet pas d’affirmer avec certitude qu’un allaitement long protège contre le diabète car les résultats observés ne pourraient être dus qu’au hasard. Pour qu’un lien de causalité soit établi, il aurait fallu constituer deux groupes par tirage au sort: l’un constitué de femmes devant allaiter plus de 6 mois et l’autre de femmes ne devant pas allaiter. Cette solution permet en effet de constituer des groupes identiques, dont les résultats peuvent être comparés. Toutefois, ce type d’études n’aurait pas pu être réalisé ici pour des raisons éthiques évidentes.

Ces dernières années, plusieurs travaux ont mis en évidence l’existence d’un lien entre allaitement et diabète maternel, mais ils présentaient une méthodologie plus fragile que la présente étude. Selon les auteurs de celle-ci, leurs résultats ouvrent la voie à la recherche des mécanismes biologiques qui pourraient expliquer un tel lien. Des mécanismes qui, pour l’heure, sont inconnus.

