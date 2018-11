« L’Africa Investment Forum a dépassé toutes les attentes », affirment à l’unanimité les participants

Akinwumi Adesina : « L’aiguille se déplace et pointe dans la bonne direction, vers l’Afrique ». Le rideau est tombé, vendredi 9 novembre 2018, sur l’Africa Investment Forum (AIF), après un marathon de trois jours qui a vu des transactions d’une valeur de plusieurs milliards de dollars être finalisées.

L’Africa Investment Forum s’est terminé sur une note largement positive puisque le groupe de clôture, composé des responsables d’institutions de financement du développement (IFD), a applaudi à l’unanimité cette initiative unique en la qualifiant de rencontre exceptionnelle « qui a dépassé toutes les attentes ».

Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a déclaré aux plus de mille participants présents : « L’aiguille se déplace, elle pointe dans la bonne direction, elle pointe vers l’Afrique. J’exprime toute ma reconnaissance aux investisseurs pour la confiance qu’ils ont manifestée envers le continent. L’Afrique a grandi : son développement ne se fera pas par l’aide internationale, mais grâce aux investissements. Et j’ai le sentiment que vous commencez à vous en rendre compte. »

Des représentants d’IFD, des investisseurs institutionnels, des dirigeants du secteur privé, des représentants de fonds souverains et de sociétés de capitaux du secteur privé venus de tout le continent se sont retrouvés à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour participer au tout premier forum d’Afrique axé sur les transactions.

Vendredi midi, sur les 61 transactions évaluées à 40,4 milliards de dollars et soumises pour examen en séances dédiées, 45, représentant plus de 32 milliards de dollars, ont suscité l’intérêt des investisseurs. Les chiffres définitifs seront communiqués dans les prochains jours.

Le président Adesina a qualifié ce résultat de 32 milliards de dollars de transactions de grande réussite. « Je ne saurais être plus heureux […] mais nous ne voulons pas nous auto-congratuler. La responsabilité que nous portons est grande, et ce n’est qu’un début. »

La présence de sept chefs d’État et de gouvernement africains a clairement montré aux investisseurs internationaux que les dirigeants africains sont déterminés à créer un environnement économique favorable à même de permettre aux investissements de se poser en douceur sur une piste d’atterrissage sans obstacle. Le président Cyril Ramaphosa de la République d’Afrique du Sud, la présidente Sahle-Work Zewde d’Éthiopie, le président Alpha Condé de la République de Guinée, le président Macky Sall du Sénégal, et le président Nana Dankwa Akufo-Addo du Ghana se sont rendus en Afrique du Sud pour assister à l’AIF. Étaient également présents le vice-président du Nigeria Yemi Osinbajo, le Premier ministre du Rwanda Édouard Ngirente, le Premier ministre du Cameroun Philémon Yang, ainsi que des ministres représentant le Royaume du Maroc, la Côte d’Ivoire, la Tanzanie, le Niger et le Gabon. Des gouverneurs et des membres du Conseil d’administration de la Banque africaine de développement avaient fait aussi le déplacement.

Lors de la cérémonie officielle d’ouverture, la présidente d’Éthiopie, Sahle-Work Zewde, première femme à occuper cette fonction dans le pays, a déclaré aux délégués : « L’Africa Investment Forum est indispensable pour faire évoluer le discours sur l’Afrique. Envisager l’Afrique à travers les seuls prismes de la paix et de la sécurité ne nous mène nulle part. Nous devons nous attaquer à la question des risques perçus par les investisseurs sur le continent et changer l’état d’esprit qui l’entoure. »

Les opportunités et les transactions que génèrent les domaines de l’énergie, des infrastructures, de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie ont attiré des investisseurs internationaux et africains de haut niveau, faisant de ce Forum le nouvel « horizon » pour les investissements et lui permettant de capter l’attention des investisseurs mondiaux et africains.

L’investissement en Afrique par les Africains s’est imposé comme l’un des messages essentiels du Forum. Le Premier ministre du Gauteng, David Makhura, a mis en exergue les accords signés avec l’Afrique du Sud, d’une valeur de 6 milliards de dollars, ainsi que la signature d’un protocole d’accord de 2,6 milliards de dollars avec le Ghana pour un projet de SkyTrain à Accra.­

« Nous sommes très fiers du fait que des entreprises sud-africaines investissent dans d’autres pays africains. C’est vraiment gratifiant », a déclaré David Makhura.

Plusieurs investisseurs et participants attendent avec impatience l’édition 2019 de l’Africa Investment Forum : « Les résultats constatés ici, ces deux derniers jours, font chaud au cœur […]. Si nous commençons à 80 %, imaginez ce que nous ferons dans cinq années à venir ! Avec le succès de cette première édition, les Africains ont toutes les raisons de croire en l’avenir », a affirmé Patrick Dlamini, directeur général de la Banque de développement d’Afrique du Sud.

L’AIF, organisé par la Banque africaine de développement en partenariat avec la Banque africaine d’export-import (Afreximbank), Africa Finance Corporation, Africa50, la Banque de développement de l’Afrique du Sud, la Banque européenne d’investissement, la Banque islamique de développement et la Banque du commerce et du développement, a réuni des investisseurs internationaux et continentaux, des dirigeants de premier plan du secteur privé et des institutions de financement du développement, des dirigeants sportifs mondialement connus et plusieurs jeunes entrepreneurs en technologies de pointe.

La prochaine édition de l’Africa Investment Forum est prévue pour novembre 2019.