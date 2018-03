L’AFP apporte son soutien à Aly Ngouille Ndiaye et dénonce la stratégie…

Ferloo.com-“Des échanges approfondis sur la situation nationale ont permis de mettre en exergue, d’une part, le rôle du Chef de l’Etat, le Président Macky Sall et de sa majorité qui s’attachent à concevoir et exécuter des programmes de développement au profit des populations, d’autre part, une opposition désordonnée qui croit que la politique est faite, pour l’essentiel, de constructions mentales et d’invectives, de provocations répétées et de rêves, debout” fait remarquer le Secrétariat politique de l’Alliance des Forces de Progrès au cours de sa réunion tenue ce jeudi.

Après, le Ps, c’est au tour de Moustapha Niasse et ses camarades d’apporter leur soutien au ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiayen que “certains s’emploient à diaboliser, en détachant de son contexte une partie de son discours de vérité, de sincérité et d’engagement”.

Par ailleurs, indiquent les progressistes dans leur communiqué rendu public “il convient de protéger notre modèle démocratique contre ceux-là qui poussent des cris d’orfraie à propos du processus électoral, sans daigner répondre à l’invitation permanente au dialogue, pour des élections libres et transparentes. La fiabilité du fichier électoral ayant été constatée et prouvée à la face du monde, il ne reste plus à l’opposition que la stratégie de dénonciation anticipée de fraudes, pour justifier dès à présent une nouvelle défaite annoncée et inéluctable”.

Le SPE apprécie à leur juste valeur, les immenses chantiers en cours, dans le domaine des infrastructures qui soulagent les populations directement concernées et qui structurent l’économie des terroirs, en organisant des interconnexions qui participent de l’Aménagement du territoire.

Le SPE salue également les efforts déployés pour la maîtrise de l’eau, l’électrification rurale et la sécurité des zones frontalières, dans le cadre du PUDC et du PUMA.

C’est précisément ces axes de développement qui ont convaincu les partenaires multilatéraux et bilatéraux de notre pays et qui confirment leur présence active dans les 45 départements du Sénégal.

“Naguère, Dakar avait perdu son aura internationale. Aujourd’hui, les chefs d’Etat, les Premiers ministres et les Ministres des Affaires étrangères de toute la planète se succèdent, qui pour encourager et soutenir les projets du Gouvernement, qui pour tirer des enseignements des expériences cumulées et des acquis réalisés, sur le terrain de la croissance et du progrès, se réjouissent-ils.

Ainsi, le SPE et l’AFP adressent leurs vives félicitations au Président Macky Sall et à son Gouvernement, pour les efforts consentis. Ils les encouragent également à poursuivre les efforts déployés pour stabiliser le champ social, en dialoguant avec les acteurs du système éducatif, de la santé et du monde rural, pour trouver des solutions négociées et durables à des situations, dont certaines sont les conséquences du populisme irréfléchi du régime précédent.

Evoquant la question de la commercialisation de l’arachide, l’AFP, considérant les urgences attachées à ce dossier, salue les assurances données à Nioro, à l’occasion de l’inauguration de la route Dinguiraye-Nioro-Keur Ayib-Fontière, sur l’achat des graines récoltées par les paysans dans les contrées agricoles du Sénégal.

Le SPE, à cet effet, engage le gouvernement à veiller à ce que les mesures prévues soient mises en œuvre rapidement.