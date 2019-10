La section APR de Factick a mal apprécié la sorite de Sory Kaba sur le mandat présidentiel

Suite à la sortie inopportune du sieur Sory Kaba lors de l’émission du Grand Jury, en date du 20 octobre 2019, les responsables et personnalités politiques de Fatick ont jugé nécessaire de réagir et de quelle manière ?

« (…) En conséquence de quoi, nous invitons ceux qui téléguident Sory Kaba et le camarade Sory lui-même, s’ils ont des agendas cachés, à faire comme M. Macky Sall en 2008 : avoir le courage de monter leur propre parti et solliciter le suffrage des Sénégalais le moment venu.

Nous ne laisserons pas imposer au Parti et à la Nation ce faux-débat des mandats du Président de la République, un semestre à peine après sa brillante réélection, alors que l’heure est à l’action et au travail.

Si Sory ne la boucle pas, nous allons, dans les jours à venir, citer les noms de toutes les personnalités politiques, tapies dans l’ombre, qui entendent agir contre les intérêts du parti, de la Coalition Benno Bokk Yaakaar et du Président Macky Sall. Fatick, comme à l’accoutumée, demeure et restera le bouclier du Président Macky Sall. Fatick n’acceptera pas de notre parti l’APR et de notre coalition BBY qu’un débat prématuré de 2024 occupe nos efforts et notre temps ».