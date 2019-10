La science le confirme : Voici ce qui se passe dans votre corps si vous buvez du café tous les jours

L’odeur du café de bon matin est un extraordinaire stimulant pour beaucoup de gens, c’est même le meilleur réveil pour certains. En France par exemple, 90% des gens boivent du café dont 85% en ont fait une habitude quotidienne, voire un rituel incontournable. Sachant que 31% d’entre eux en boivent jusqu’à deux tasses par jour.

Qu’ils en soient conscients ou pas, les amateurs de café ont de bonnes raisons d’apprécier cette boisson, en voici quelques-unes :

Il augmente la concentration

D’après une étude réalisée par des scientifiques espagnols, le café a pour effet d’optimiser le processus de concentration et augmente sensiblement l’attention. Cela a pu également prouver qu’une consommation combinée de caféine et de glucose permettait d’obtenir des résultats encore meilleurs sur les différentes fonctions cérébrales, même si des recherches supplémentaires sont requises pour comprendre ce mécanisme.

Aide à prévenir le diabète

Comme vous le savez sûrement déjà, le diabète de type 2 est de loin le plus récurrent, il concernerait même 90 à 95% des cas diabète dans le monde actuellement. Or, il paraît que les personnes ayant l’habitude de consommer du café régulièrement ont un risque moins élevé d’être atteint par la maladie.

D’après une étude publiée dans le « Journal of Agricultural & Food Chemistry », les individus consommant régulièrement du café ont 50% de risque en moins de développer un diabète de type 2. Et à partir de là, chaque tasse supplémentaire quotidienne permettrait de réduire 7% de ce risque

Améliore les performances physiques

La caféine permet de stimuler le système nerveux et augmenter le niveau d’adrénaline, ce qui conduit à une plus grande performance physique, selon une étude.

Évite beaucoup de dangers à votre foie

Selon une étude, le café aurait un effet positif sur la maladie du foie et sur les affections hépatiques. Ainsi, le café aurait des propriétés hépato-protectrices même si ses effets ne sont pas encore très bien élucidés.

Il est une bonne source d’antioxydants

D’après une étude, le café contient plus d’antioxydants que bien des fruits et légumes associés. Il s’agit d’une boisson saine à intégrer dans son alimentation, à condition de ne pas en abuser.

Il permet de brûler les graisses du corps

Une consommation normale de caféine aurait une influence sur la dépense énergétique en augmentant le métabolisme et favoriser la thermogenèse en cas d’obésité, selon une étude publiée dans le journal américain de nutrition clinique.

Il affecte vos rapports avec les autres

Cela peut sembler déroutant, mais il paraît que le fait de tenir une tasse chaude de café ferait que les autres nous voient plus agréables, plus chaleureux et plus amicaux. Des psychologues, issus de l’université américaine de Yale, ont évoqué la corrélation entre la température de la tasse de café qu’on tient et notre façon de nous comporter avec autrui ! Mais cela tient plus au fait de tenir une boisson chaude dans la main que le café lui-même. La température du breuvage pourrait avoir une incidence positive sur notre façon de voir les autres mais aussi sur notre propre comportement.

Une consommation modérée du café doit être incorporée à une alimentation saine et équilibrée. Toutefois, une trop forte dose de caféine peut être à l’origine de troubles cardiovasculaires et de perturbation du sommeil.

Source : Santeplusmag