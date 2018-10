La République des Valeurs à Seydou GUEYE : «Vous tous tremblez, mais Thierno Alassane SALL ne dira rien de grave »

La guerre par presse interposée entre l’ancien ministre de l’Energie et le porte-parole de l’APR et du gouvernement s’intensifie.

Après les accusations du premier qui a relevé de nombreux manquements sur les contrats pétroliers signés par le Sénégal et la cinglante réplique de Seydou GUEYE, le patron de la République des Valeurs (RV) revient à la charge. Dans un communiqué de son parti, Thierno Alassane SALL décèle dans la réponse du gouvernement une perte de sérénité.

«Nous savons que vous tous tremblez, mais n’ayez point peur, car votre ex-compagnon de travail, le ministre Thierno Alassane SALL ne déballera rien de vos vrais agissements, car le pays en serait retourné, pantois et le peuple éberlué, choqué de par l’étendue et la gravité des actes anti républicains que votre président et sa cohorte d’aventuriers ont eu à perpétrer», souligne le document.

Après avoir déclaré que son leader de donnerait aucune information à même de « retourner le pays », la République des Valeurs (RV) de rappeler ce que les tenants du pouvoir disaient de Thierno Alassane SALL. «TAS, dont voulez salir l’intégrité morale et la constance dans les actes, est bien adulé de vos pairs et très estimé de ses anciens collègues ministres et autres de votre gouvernement. Si vous vous en souvenez, n’est-ce-pas votre Premier ministre Abdoul MBAYE qui le dépeignait comme le meilleur d’entre les ministres de son gouvernement en ce qu’il était compétent et efficace. N’est-ce-pas le ministre Mor NGOM qui le comparait à la droiture personnifiée. N’est-ce-pas le député Moustapha Cissé LO qui regrettait son départ et le médiateur de la République Alioune Badara CISSE qui se voyait surpris et désolé de la perte qu’ils subissaient en le voyant quitter votre gouvernement où il ne se sentait point à l’aise pour les scandales que vous, nous et les sénégalais savons», note le communiqué. (WALFNet)