La Plateforme des Forces de l’Emergence “constate, avec regret, l’absence totale de vision de l’opposition…”

Ferloo.com – « La Plateforme des Forces de l’Emergence s’est réunie hier, jeudi 22 février 2018, sous la présidence du Docteur Cheikh KANTE, Ministre auprès du Président de la République chargé du Suivi du Plan Sénégal Emergent, en présence de Ministres, Députés, Elus locaux de Benno Book Yaakar et membres de la société civile », nous apprend un communiqué du pool communication de ladite structure qui n’a pas raté d’apporter la réplique aux sorties « intempestives » de l’opposition.

La Plateforme des Forces de l’Emergence « adresse ses chaleureuses félicitations au Président Macky SALL pour le succès incontestable de sa tournée économique dans les régions de Kaolack et de Fatick qui a été une occasion de procéder à l’inauguration et au lancement de projets structurants pour notre pays, ce qui illustre parfaitement la pertinence de la Vision de Son Excellence Monsieur le Président de la République, et justifie les performances économiques et sociales exceptionnelles

réalisées depuis la mise en oeuvre du PSE ».

Selon la Plateforme : « Cette démarche de gouvernance inclusive, de proximité, a constitué un moment fort de retrouvailles et de communion entre les populations du Sine-Saloum et le Chef de l’Etat, toujours soucieux du respect de ses engagements et du bien-être de ses concitoyens ».

La Plateforme des Forces de l’Emergence se réjouit de la forte mobilisation des populations qui ont fait de cette visite une réussite totale.

La Plateforme des Forces de l’Emergence « note avec satisfaction la révision exceptionnelle des listes électorales, du 1er mars au 30 avril 2018 et exhorte l’ensemble de nos compatriotes à se mobiliser pour s’inscrire massivement en vue de conforter la majorité déjà acquise du Président Macky Sall, avec plus de trois millions de votants à son actif, par le renforcement des inscriptions et du taux de

Participation ».

La Plateforme des Forces de l’Emergence « salue l’ouverture des concertations avec les syndicats professionnels pour apaiser le climat social. En effet les efforts remarquables de l’Etat dans tous les secteurs, pour produire pleinement leurs effets, ont besoin d’un climat social apaisé pour assurer la continuité du service public ».

La Plateforme des Forces de l’Emergence « marque sa disponibilité à contribuer au renforcement de la stabilité sociale ».

La Plateforme des Forces de l’Emergence, « analysant les dernières sorties intempestives de certains responsables politiques de l’opposition, constate, avec regret, l’absence totale de vision de leur part contrairement au Plan Sénégal Émergent ».

La Plateforme « réaffirme son rôle de bouclier pour défendre le bilan élogieux de Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall ».