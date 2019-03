La myopie bientôt guérie par de simples gouttes d’eau ?

C’est à l’issue d’une grosse journée de travail que le docteur David Smadja, ophtalmologue à l’hôpital Shaare Zedek de Jérusalem et concepteur du projet, a eu l’idée de ces gouttes. “J’étais devant mon écran d’ordinateur, j’avais mal à la tête et un petit souci de vision, les yeux secs. Et là, j’ai pensé aux gouttes. Pas de lunettes, quelques gouttes pour soulager, en même temps l’œil et la vision… Finalement, pourquoi pas ? Quelques jours plus tard, j’en parle à un chimiste et un physicien optique que je connaissais, à Jérusalem, ils n’ont pas trouvé mon idée absurde et m’ont même dit que ça pouvait se faire. C’est parti comme ça”, a-t-il expliqué.

Le concept c’est de modifier le trajet de la lumière dans l’œil pour corriger la vue. En clair, “un laser va faire des trous minuscules (de la taille d’une cellule) et sans danger sur la cornée, pour y tracer un motif optique, correspondant à la correction de chacun”, explique France Inter. Ensuite, les gouttes oculaires, en s’engouffrant dans ces trous va conduire la lumière là où on le souhaite pour une correction optimale.

Pour l’instant, le docteur estime l’efficacité du concept à une semaine. À terme, le tracé des motifs au laser pourra se faire chez soi, seul, puisque l’opération est sans douleur. “Un peu comme les diabétiques qui se piquent aujourd’hui chez eux, avec un système ultra léger pour mesurer leur glycémie, on peut imaginer un mini laser hyper simple”, précise David Smadja. (capital.fr)