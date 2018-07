La messe est dite, Khalifa Sall engage la bataille politique

Ferloo.com- En décidant de faire sa déclaration de candidature à la présidentielle de février 2019, depuis sa cellule de Reubeuss, le député-maire de Dakar Khalifa Sall semble résolument engagé pour une bataille politique comme l’y invitent proches depuis certains temps.

«Je veux inviter les Sénégalaises et les Sénégalais à refuser que le seul choix qui leur soit donné soit celui de la perpétuation du régime actuel, à défendre la volonté souveraine du peuple et à faire entendre leurs voix qui, elles seules, doivent décider de l’avenir de notre pays. Je veux m’engager à vos côtés pour construire cet avenir commun. C’est pourquoi, oui, je suis candidat à l’élection présidentielle du 24 Février 2019, avec la conviction que nous puiserons dans cette épreuve l’énergie pour rassembler les forces vives de la Nation, gagner la confiance du peuple et redresser notre cher pays”, lit-on dans sa déclaration.

Comme qui dirait que la messe est dite. Khalifa Sall prend ses responsabilités d’engager la bataille politique après qu’il dénonce dans sa déclaration, la violation de la procédure menée depuis l’enquête et les nombreux manquements qui ont escorté la procédure dans le cadre de l’affaire de la caisse d’avance.

“Aujourd’hui, les masques sont définitivement tombés avec le refus de la Cour d’Appel de Dakar d’exécuter la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, qui a constaté ma détention arbitraire et le caractère inéquitable du procès. Je proclame à nouveau la vérité aux Sénégalais : jamais je n’ai trahi leur confiance. Les accusations qui me sont faites sont ignominieuses, hypocrites et infamantes. Aujourd’hui, plus que jamais, je réfute avec force et conviction, chacune de ces dernières qui poursuivent le dessein politique lâche d’entraver la liberté du suffrage. Je n’accepte pas et je n’accepterai jamais que la démocratie, et à travers elle le vote des Sénégalais soit muselée” se défend Khalifa Sall dans sa déclaration.

Parce que semble-t-il convaincu que le procès de la caisse d’avance de la mairie de Dakar ne lui parait plus une affaire de justice mais celle purement “politique”. Et ses proches l’ont dit après le verdict de la première instance que le dossier Khalifa Sall est “politique et le combat doit être politique”.