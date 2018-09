La légalité de la révocation ne fait  l’ombre d’un doute

Le décret 2018- 1701 du 31 août portant révocation du maire de la ville de Dakar fait couler beaucoup d’encre de la part de ses partisans et de certains juristes.

Dans leurs argumentations, le décret est irrégulier parce que pris dans la précipitation. Le pourvoi en cassation étant suspensif, il ne pouvait être pris qu’après épuisement des voies de recours.

En parcourant la note de présentation dudit décret, je crois comprendre certains atermoiements.

Dans cette note, on peut lire ce qui suit : au regard des dispositions des articles 135 et 140 du code général des collectivités territoriales, la condamnation du maire de la ville par les juridictions en première instance et en appel peut entrainer la mise en œuvre de l’article 135 alinéa 3 qui prévoit en cas de condamnation la révocation des maires et de ses adjoints. Le problème de la compréhension du décret se pose à ce niveau.

L’article 135 alinéa 3 dispose : « l arrêté de suspension et le décret de révocation doivent être motivés ». Autrement dit, ils doivent avoir une base légale. Selon la hiérarchie des normes, le décret de révocation doit avoir pour fondement juridique la loi 2013-10 portant code des collectivités. Cette base légale, on doit la trouver dans une articulation heureuse des articles 135 et 140.

L’article 140 dispose : « sans que la liste soit limitative, les fautes énumérées ci-dessous peuvent entrainer l’application de l’article 135 ».

Première remarque, l’article 135 en son alinéa 1 évoque la révocation de plein droit en cas de crime. En l’espèce, cet alinéa est inopérant, le maire n’ayant pas commis de crime. En son alinéa 2, cet article ne parle pas de condamnation mais de sanctions administratives, la suspension et la révocation. Quant à l’article 140, il s’en tient à l’énumération de fautes. Parmi les fautes commises par le maire, sont retenues le faux en écriture privée (les fausses factures d’un GIE) et l’utilisation de deniers publics à des fins personnelles (1.8 milliards). Par conséquent, la mise en œuvre de l’article 135 doit viser non pas la condamnation pénale, mais la sanction administrative.

L’article 140, en employant le terme « peut entrainer la mise en œuvre de l’article 135 » élimine l’application de l’alinéa 1, qui parle de révocation de plein droit. Par conséquent ne sont visés que les alinéas 2 et 3.

Deuxième remarque, l’article 140 in fine dispose « dans les sept premiers cas parmi lesquels sont concernées les fautes commises par le maire), la sanction administrative ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires.

Une telle disposition, abstraction faite de toute condamnation, permettait dès le rapport de l’IGE, après audition des Khalifa Sall et consorts, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 135, au ministre chargé des collectivités locales de prendre un arrêté de suspension. Et par décret, le président de la République avait la prérogative de proroger la suspension sur une durée qui ne dépasse pas trois mois ou de révoquer le maire.

Invoquer la condamnation par les juridictions en première instance et n appel, voudrait corroborer l’existence de fautes au sens de la not de présentation du décret. Cependant, elle pouvait en faire abstraction. La loi 2013-10 portant code général des collectivités, en ces articles 135, celui-ci bien interprété et 140 qui énumère des fautes, d’où la quintessence de son alinéa in fine, suffit à elle seule comme base légale du décret.

Mouhamadou Lamine Niang, Docteur en Droit privé

Cellule Initiative Alerte