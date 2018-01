La LD salué la dimension spirituelle exceptionnelle et l’esprit d’ouverture

Ferloo.com- Le Secrétariat Permanent de la Ligue Démocratique a appris avec consternation et tristesse le décès du khalife général des mourides Serigne Sidy Mocthar Mbacké, survenu le mardi 09 janvier 2018.

Au cours de sa séance hebdomadaire de ce mercredi 10 janvier 2018, le Secrétariat Permanent de la Ligue Démocratique a salué la dimension spirituelle exceptionnelle et l’esprit d’ouverture envers les autres confréries de Serigne Sidy Mocthar Mbacké.

En cette circonstance douloureuse, le Secrétariat Permanent s’incline devant la mémoire du défunt khalife et présente les condoléances les plus attristées des militantes et des militants de la Ligue Démocratique au nouveau khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké et à l’ensemble de la famille de khadimoul Rassoul.

Le Secrétaire général par Intérim le camarade Nicolas Ndiaye a informé le Secrétariat Permanent qu’une délégation du Bureau Politique se rendra à Touba pour exprimer la compassion du parti à l’ensemble de la communauté mouride.