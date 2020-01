La Ld offre Sadio Mané en exemple à la jeunesse sénégalaise

Le Secrétariat Permanent de la LD a exprimé sa vive gratitude à Sadio Mané consacré meilleur footballeur africain 2019, par la Confédération africaine de football, le 07 janvier 2020 en Egypte. Le SEP de la Ld offre d’ailleurs l’enfant de Bambali en exemple à la jeunesse sénégalaise

Selon le SEP de la LD, ce sacre amplement mérité couronne un long parcours de sacrifices et de don de soi. C’est pourquoi, Nicolas Ndiaye et ses camarades adressent à Sadio Mané les chaleureuses félicitations de toutes les militantes et de tous les militants de la Ligue Démocratique et l’offre en exemple à toute la jeunesse du Sénégal. « Pour ses résultats prodigieux, son humilité, ses actions citoyennes dans son terroir et son attachement indéfectible au pays, Sadio Mané mérite la reconnaissance de toute la nation », déclarent-ils.