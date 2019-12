La jeunesse féminine Apr de Pikine Ouest planchent sur le chiffre fétiche 5-3-5

Ferloo.com – Le programme « 5-3-5 » est dans l’air du temps, comme ce fut le cas quelques temps derrière avec des slogans du genre « accéder la cadence… », et même un peu plus en avant « travailler beaucoup, toujours travailler et encore travailler…, donner corps à la vision du chef de l’Etat ». Les chiffres fétiches 5-3-5, sortis de la bouche de Macky Sall pour faire émerger le Sénégal, sont aujourd’hui, dans toutes les bouches.

C’est pourquoi, quelques heures, après Mbour et le Mouvement “Agir avec Macky pour le Développement de Mbour (AMDEM) de M. Cheikh Issa Sall, hier à Mbour, c’est autour de la jeunesse féminine de l’Alliance Pour la République (APR) de Pikine Ouest d’organiser un panel, suivi d’un meeting, aujourd’hui, lundi 30 décembre 2019, à 17h30, à la Cité Lobatt Fall, Pikine.

Cette rencontre a pour thème : « 5-3-5 : Quels enjeux pour notre Banlieue ? »

Les experts du Parti se chargeront de mieux édifier les populations sur les questions d’ordre social, économique et d’infrastructurel, ainsi que sur les défis politiques du moment.

Pour rappel, le Programme 5-3-5 a été prononcé pour la première fois par le Président de la République, le lundi 31 décembre 2018, à l’occasion du discours de nouvel an 2019.

A cette occasion, le Président Macky Sall a fait part de ses 5 initiatives, 3 programmes et 5 accès universels , sur la séquence temporelle 2019-2024.

Les 5 initiatives sont consacrées à la Jeunesse sénégalaise , à l’économie sociale et solidaire , «pour compléter les services financiers déjà offerts par la Der (Délégation générale à

l’entreprenariat rapide), par un nouveau package de services non-financiers, incluant la formation et l’encadrement des bénéficiaires, afin que les demandeurs d’emplois d’aujourd’hui soient les créateurs d’emplois de demain», aux défis de la société du futur , car elle consacre une grande priorité à l’économie numérique inclusive, au Pse vert qui va nous préparer à la transition agro-écologique en tant que pays sahélien, et enfin à l’industrialisation , clé de la transformation structurelle, économique et sociale que nous portons à travers le Pse.