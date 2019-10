La grosse colère de Macky

Le Chef de l’Etat, Macky Sall est très remonté contre le député Yaya Sow. Ce dernier a eu le tort de critiquer vertement le locataire du Palais dans les médias pour dénoncer ce qu’il qualifie d’une promotion des transhumants et le délaissement des régions périphériques dans la distribution des postes.

“C’est fini entre lui et Macky Sall. Le président est très fâché contre lui et a même demandé à ses proches de l’isoler et de ne plus le recevoir. Yaya a fait preuve d’indiscipline et il va le payer cash”, confie à L’As, un collaborateur du Chef de l’Etat.

Le canard ajoute que Mahammad Boun Dionne qui a reçu le député, a été abusé et regrette même de l’avoir accueilli. Selon les dernières informations, Yaya Sow a même été déchu de son poste de Coordonnateur des Maires de la région de Kaffrine. (Rewmi)