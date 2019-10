La FNCL à Wade : «l’assemblée générale visée dans votre acte en date du 19 août 2019 est illégale, fractionniste”

L’accalmie constatée au sein du Parti démocratique sénégalais (Pds), ces derniers temps à la suite des retrouvailles entre Abdoulaye Wade et Macky Sall n’a été d’une courte durée. Cette fois, c’est la Fédération nationale des Cadres libéraux (FNCL) qui engage une fronde contre le Pape du Sopi en contestant ses dernières nominations à la tête de ladite structure.

« Nous avons appris par voir de presse les changements intervenus à la tête de la Fédération Nationale des Cadres Libéraux ( FNCL). Nous portons à votre haute attention que nous n’avons jamais démissionné de nos postes respectifs et nous ne comptons pas le faire», lit-on dans une correspondance adressée Abdoulaye Wade, Secrétaire général national du Pds.

Dr Cheikh Tidiane Seck et ses frères de la FNCL poursuivent : «Ensuite, nous tenons à vous souligner que l’assemblée générale visée dans votre acte en date du 19 août 2019 est une assemblée générale illégale, fractionniste parce que convoquée et présidée par des personnes non habilitées à cet effet ».

Dans la foulée, ils estiment que «cette décision », Me Abdoulaye Wade a cautionné, «encore une fois, la violation des textes du parti installant aussi bien le secrétariat national que la FNCL dans l’illégalité statutaire et l’illégitime politique». Avant de rectifier : « Il vous est loisible de nommer qui vous voulez à la tête de la direction de la FNCL, mais vous ne pouvez pas nous prêter des propos ou des actes dont nous ne sommes pas les auteurs ».

Après avoir réaffirmé leur engagement et leur ancrage dans le parti démocratique sénégalais, les membres de la FNCL disent prendre «acte » de la décision de Me Wade, ils l’informent de leur «ferme volonté d’œuvre pour un large rassemblement de tous les cadres dans l’unité et la diversité pour continuer le travail entamé par la FNCL depuis sa création en 2011».

Aussi ils promettent de continuer «d’exécuter ce travail en évitant qu’il y ait une mainmise sur notre structure d’autres cadres issus de la génération du concret». En ce sens que soutiennent-ils, «le Pds reste notre parti et nous ne laisserons pas cette œuvre collective détruite par ceux qui veulent transformer le parti, les cadres et les militants authentiques à de vulgaires souteneurs».