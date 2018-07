La Cour d’Appel invitée à casser le jugement de Khalifa Sall

Le Forum du justiciable est formel : la Cour d’appel se doit d’infirmer le jugement rendu en première instance et condamnant Khalifa Sall à une peine d’emprisonnement ferme de cinq ans. Pour Babacar Bâ et cie, il y va de l’honneur et de la crédibilité de la justice sénégalaise, après la décision de la Cour de justice de la Cedeao, rendue vendredi dernier sur l’affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar.

Dans un communiqué en date de ce dimanche, Babacar Bâ et cie ont tenu tout d’abord à rappeler que « Six mois après leur saisine sur la violation des droits de Khalifa Sall poursuivi et incarcéré au Sénégal pour malversations dans la gestion de la caisse d’avance de la commune de Dakar, les juges de la Cour de justice de la Cedeao ont rendu leur verdict, ce vendredi 29 Juin ».

Et de faire remarquer que « la Cour a estimé que Khalifa Sall n’a pas eu accès, comme l’impose la loi sénégalaise, à un avocat dès le début de la procédure judiciaire et que le droit à la présomption d’innocence n’a pas non plus été respecté. Plus grave, elle estime que le procès n’a donc pas été équitable ». Dans la même dynamique, le Forum du justiciable indique que la Cour de justice de la Cedeao a également estimé que « la détention de Khalifa Sall, entre la date de la proclamation des résultats des élections législatives par le Conseil constitutionnel, c’est-à-dire le 14 août 2017, et celle de la levée de son immunité parlementaire, à savoir le 25 novembre 2017, est arbitraire ».

Pour couronner le tout, relève le Forum du justiciable, l’instance juridictionnelle ouest-africaine a jugé que la responsabilité de l’Etat du Sénégal est directement engagée « par le truchement de ses autorités judiciaires » et l’a condamné à verser 35 millions de F Cfa aux requérants. Fort de la décision de l’instance sous-régionale, le Forum du justiciable a solennellement invité la Cour d’Appel, « pour l’honneur et la crédibilité de la justice sénégalaise, et du fait que la responsabilité de veiller au respect du droit à un procès équitable repose davantage sur les juges et le ministère public », à infirmer le jugement rendu en première instance et condamnant Khalifa Sall à une peine d’emprisonnement ferme de cinq ans et cinq millions d’amende pour faux et usage de faux et escroquerie portant sur des fonds publics.

A titre d’argumentaire, Babacar Bâ et cie ont tenu à rappeler que « les décisions de la Cour de justice de la Cedeao ne sont pas susceptibles d’appel, sauf en cas de demande de révision par la Cour ». Qui plus est, celles-ci sont contraignantes et chaque Etat membre doit indiquer l’autorité nationale compétente chargée de l’exécution desdites décisions. (Sudonline)