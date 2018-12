La COS/M23 présente ses condoléances à la famille de Sidy Lamine Niasse et exhorte les acteurs de Walfadjiri à ne point dévier de la ligne…

Ferloo.com- Par ce présent, La Commission Orientations et Stratégies COS/M23 vient présenter ses sincères condoléances à la famille éplorée, au peuple sénégalais, à la presse sénégalaise, au Groupe de presse Walfadjri ainsi qu’à la Houma islamique, suite au rappel à Dieu de feu El Hadji Sidy Lamine NIASS, fondateur, Président directeur général du Groupe Walfadrji, lit-on dans le communiqué rendu public de cette plateforme de la société civile

La COS/M23 tout en s’inclinant devant la mémoire du défunt, estime qu’avec sa disparition, le Sénégal tout entier vient de perdre un de ses fils les plus emblématiques et les plus symboliques, du point de vue du parcours exceptionnel de l’homme et de sa dimension internationale sur les questions religieuses, politiques, économiques, sociales, professionnelles, démocratiques et sur les libertés.

La COS/M23 constate que par son parcours élogieux, feu Sidy Lamine NIASS a à jamais marqué d’une empreinte indélébile l’histoire du Sénégal, par un combat démocratique pleinement assumé, aux côtés des « sans voix », pour les communautés, pour les libertés, pour la liberté de la presse etc. Un homme dont le courage et la bravoure restent anecdotiques, et qui de fait, lègue un héritage aux générations présentes et futures, pour l’engagement patriotique, la défense des principes, le don de soi et l’amour de la patrie entre autres valeurs citoyennes.

Ainsi, la COS/M23 prie pour le repos de son âme et s’engage encore une fois, à perpétuer ses hauts faits au bénéfice de la postérité et des communautés.

Par ailleurs, la COS/M23 témoigne toute sa solidarité au Groupe de presse Walfadjri, et exhorte ses acteurs à ne point dévier de la ligne qui a fait que son fondateur soit pleuré aujourd’hui par tous les Sénégalais, et qu’il soit un des plus illustres dépositaires de la reconnaissance de tout un peuple.