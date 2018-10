La C.M.A.I.S appelle à faire preuve de retenue et de dépassement …

Déclaration de la Coordination des Mouvements et Associations Islamiques du Sénégal relative à des propos et vidéos indécents à l’encontre de la communauté Mouride au Sénégal

Au nom d’Allah le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux

Louange à Allah, c’est de lui que nous cherchons appui.

Que la paix et le salut d’Allah soient sur le Prophète Mouhammad fils d’Abdallah, sur sa famille et sur tous ses Compagnons.

C’est avec amertume et regret que la Coordination des Mouvements et Associations Islamiques du Sénégal a été informée de l’existence de vidéos diffusées par un web TV de la place dans laquelle la communauté Mouride du Sénégal est tournée en dérision, à travers une série de reportages appelée « Wadial Magal ».

Sur ce, la Coordination des Mouvements et Associations Islamiques du Sénégal déclare ce qui suit :

Il est inconcevable dans un pays comme le Sénégal, donné en exemple partout dans le monde pour son harmonie et sa cohabitation pacifique, que des gens se lèvent pour agir de sorte à ternir cette image ; Les communautés religieuses toutes obédiences confondues et organisations islamiques qui composent le Sénégal, méritent respect et déférence de la part de tous, pour le rôle oh combien important qu’elles jouent, dans le développement humain et social, la stabilité et la cohésion nationale. La liberté d’expression n’étant pas synonyme d’anarchie, les autorités publiques sont interpellées en toute responsabilité et avec intelligence à mettre fin à ses dérives condamnées fortement par les organisations islamiques du Sénégal.

Aussi, il leur est demandé de communiquer dans ce genre de situation en toute responsabilité, et d’éviter les amalgames et insinuations hideuses et non fondées.

La Coordination des Mouvements et Associations Islamiques du Sénégal en condamnant ces attaques injustifiées, appelle l’ensemble des compatriotes à faire preuve de retenue et de dépassement pour ne pas tomber dans le piège de la violence que cherchent désespérément à nous imposer des groupes tapis dans l’ombre qui n’ont pour objectif que d’embraser le Sénégal, au moment où on y parle de gaz et de pétrole. La Coordination des Mouvements et Associations Islamiques du Sénégal appelle tous ses membres, sympathisants et affiliés au respect de l’ordre social du pays, et de ne points verser dans les invective et les offenses, choses interdites par le Coran et la Sunna, même envers les non musulmans, ne parlons pas de musulmans, frères et sœurs dans la foi, et de surcroit compatriotes. Elle sollicite de la part de l’ensemble des chefs religieux d’agir de la sorte envers les disciples afin de préserver la paix et l’harmonie dans notre pays.

Le Sénégal nous appartient à tous et nul n’a le droit d’y semer le désordre.

Ont signé: