La BCEAO annonce l’entrée en vigueur de nouvelles réglementations pour les banques

La nouvelle règle prudentielle « Bâle 2 » et « Bâle 3 » et le plan comptable bancaire révisé vont enter en vigueur en janvier 2018 avec des échéances précises pour les banques et établissements financiers.

L’annonce a été faite, jeudi 21 décembre 2017, à Dakar par le Directeur national de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, Amadou Al Aminou Lô lors d’un point de presse au terme de la rencontre trimestrielle avec l’Association des professionnels de banques et établissements financiers (APBEF).

Selon Mr Lô « le plan bancaire en vigueur date de 1996 et il était nécessaire pour la BCEAO de réviser ce plan 20 ans après pour tenir compte des évolutions ayant affecté la structure, les instruments mais également les standards en matière de tenue de compte bancaire.

Ainsi, il s’agira de l’organisation de la tenue des comptes et de la comptabilité dans les banques et établissements financiers. Les banques sont tenues, au plus tard le 15 février, de transmettre leur nouvelle situation mensuelle selon le nouveau plan comptable en vigueur.

Pour M. Lô, « la situation d’une banque doit refléter à tout moment une bonne image de ses opérations. C’est pourquoi la BCEAO a fait un plan comptable qui doit permettre de prendre en compte de nouveaux éléments tels que la comptabilisation des titres mais également la modernisation des éléments de reporting pour des opérations électroniques plus rapides ».

Lors de la rencontre, la BCEAO et l’APBEF ont également passé en revue les conditions de préparation du projet « Bâle 2 » et « Bâle 3 » concernant la réglementation prudentielle qui est un projet connexe au plan bancaire.

La réglementation permet en effet à l’autorité monétaire et l’autorité de supervision (UEMOA) de s’assurer qu’à tout moment les dépôts de la clientèle sont protégés.

La nouvelle réglementation de « Bâle 2 » et « Bâle 3 », qui entre en vigueur également en janvier 2018, pose désormais des obligations aux banques, de rendre compte à chaque trimestre de leur santé financière en faisant à la BCEAO des déclarations prudentielles selon le nouveau canevas.

Des innovations ont été introduites avec principalement un renforcement des exigences en matière de fonds propres des banques, en matière de transparence financière avec une communication plus rapprochée avec la clientèle et en matière de supervision avec la commission de contrôle de l’UEMOA.

Par Financialafrik